Προειδοποιεί το Ιράν για το Ορμούζ: Ακολουθήστε τις εγκεκριμένες διαδρομές ή θα υπάρξει δυναμική απάντηση

Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, καλώντας τα να κινούνται αποκλειστικά στις διαδρομές που έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές και ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα προκαλέσει «άμεση και δυναμική απάντηση».

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ναυσιπλοΐας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή πλέει εκτός των προκαθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με παρέμβαση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Κάθε αποτυχία συμμόρφωσης, απόκλιση από την καθορισμένη διαδρομή ή παραβίαση των πρωτοκόλλων ναυσιπλοΐας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με άμεση και ισχυρή απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπίγια, λίγες ώρες μετά το περιστατικό της Τετάρτης, όταν πλοίο προσάραξε στα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας διαδρομή που, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, δεν είχε λάβει την έγκριση της Τεχεράνης.

Η νέα παρέμβαση των ιρανικών αρχών ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πλέον κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, μέσω του οποίου διακινείται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.