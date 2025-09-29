Πρόεδρος Μολδαβίας Σάντου: Η νίκη του κυβερνώντος φιλοευρωπαϊκού κόμματος είναι μια «ισχυρή εντολή» για την ένταξη στην ΕΕ

Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στη Μολδαβία παρά την πίεση της Ρωσίας αποτελεί «μια ισχυρή εντολή για τη διαδικασία ένταξης» της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος Μάγια Σάντου.

«Δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε θαρραλέοι και άξιοι, ότι δεν αφήνουμε να μας τρομοκρατήσουν», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενη στις κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη στις εκλογές.

Προηγουμένως ο επικεφαλής του κόμματός της, Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), ο Ίγκορ Γκρόσου, χαιρέτισε τη νίκη που του έδωσαν οι ψηφοφόροι.

«Το PAS έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνο επειδή εσείς μας προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και αυτήν την ευκαιρία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετικά δύσκολη μάχη».

Το PAS, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021 στη χώρα αυτή που είναι μία από τις πιο φτωχές στην Ευρώπη και συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, κέρδισε το 50,20% των ψήφων, μετά την καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της.

Σύμφωνα με τις προβολές, θα μπορούσε να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 55 έδρες σε σύνολο 100, έναντι 63 στην απερχόμενη Βουλή.

Το PAS κέρδισε το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,17%, και ένας από τους ηγέτες του οποίου, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντοντόν (2016-2020) κάλεσε σήμερα σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Κισινάου.

(Photo by Daniel MIHAILESCU/AFP)

Την τρίτη θέση κατέλαβε, με ποσοστό 7,96% των ψήφων, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου, Ιόν Τσεμπάν, που είχε καλέσει να καταψηφιστεί το PAS.

Ο Ίγκορ Ντοντόν, που διεκδίκησε τη νίκη χθες βράδυ, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε δεκάδες καταγγελίες στην Εκλογική Επιτροπή. Ανάλογα με την απόφασή της, «θα λάβουμε και άλλα νομικά μέτρα», προειδοποίησε, στη διάρκεια διαδήλωσης την οποία κάλεσε μπροστά από το Κοινοβούλιο σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Περίπου 200 άνθρωποι έλαβαν μέρος φωνάζοντας “Ελευθερία” και “Μολδαβία”. Αρνούμενοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, διαλύθηκαν γρήγορα.

Συνολικά, το 52,17% των Μολδαβών ψηφοφόρων έλαβε μέρος τις εκλογές, το διακύβευμα των οποίων υπερβαίνει τις απλές εκλογές: πρόκειται για το αν θα συνεχιστεί η προσέγγιση με την ΕΕ ή αν θα υπάρξει επιστροφή στη ρωσική κηδεμονία. Ένα ποσοστό συμμετοχής ελαφρά χαμηλότερο του 52,3% που είχε σημειωθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2021, παρά το διακύβευμα.

Το PAS που επικρίνεται κυρίως για τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας, περιόρισε την υποχώρησή του στις κάλπες σε σχέση με το 2021, όπου είχε εξασφαλίσει το 52,8% των ψήφων.

Περίπου είκοσι κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι έλαβαν μέρος στις εκλογές στη χώρα αυτή που αριθμεί περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αποδήμους οι οποίοι κλήθηκαν επίσης να ψηφίσουν, μια διασπορά που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επανεκλογή της προέδρου Μάια Σάντου το 2024.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία ήταν ανταγωνιστικές αλλά αμαυρώθηκαν από σοβαρά περιστατικά ξένης ανάμιξης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Η Πάουλα Καρντόσο, συν-συντονίστρια της βραχυπρόθεσμης αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, δήλωσε πως η απόφαση των Μολδαβών αξιωματούχων να αποκλείσουν δύο κόμματα μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές υπονόμευσε τη «νομική βεβαιότητα του καθεστώτος των συμμετεχόντων και περιόρισε το δικαίωμά τους να επιδιώξουν αποτελεσματική θεραπεία».