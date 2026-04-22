Πρόεδρος Λιβάνου: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί απεσταλμένοι πρόκειται να συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες σήμερα, με τον Λίβανο να ελπίζει να παρατείνει περαιτέρω την 10ήμερη εκεχειρία η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και πρόκειται να λήξει την Κυριακή..

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ανάφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα από τα μπλεκόμενα μέρη να παρεμποδίσει τα μέτρα ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα.

«Η διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης σε αυτό το στάδιο της ιστορίας της χώρας μας αποτελεί κόκκινη γραμμή», έγραψε ο Αούν στο X, προσθέτοντας ότι θα «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματίσει την κατάσταση στον Λίβανο».

Η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαντάντ Μααουάντ, θα εκπροσωπήσει τον Λίβανο σε προπαρασκευαστική συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την Πέμπτη, όπου θα θέσει το ζήτημα της παράτασης της εκεχειρίας και θα απαιτήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις κατεδάφισης σε χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Ο Αούν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε τέσσερις όρους: τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, την επίτευξη ισραηλινής αποχώρησης, τη συμφωνία για την επιστροφή των κρατουμένων και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού.