Πρόεδρος κοινοβουλίου Ιράν: Τρία από τα 10 σημεία της συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχουν ήδη παραβιαστεί

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τρεις βασικές ρήτρες της πρότασης των 10 σημείων παραβιάστηκαν πριν από τις διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν το Μεγάλο Σάββατο στο Πακιστάν, προσθέτοντας ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, μια διμερής εκεχειρία ή διαπραγματεύσεις δεν είναι λογικές.

Συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις περιλάμβαναν την παραβίαση της εκεχειρίας στο Λίβανο, την είσοδο ενός «drone» στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Γκαλιμπάφ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιες ρήτρες έχουν παραβιαστεί

Στην ανάρτηση του ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου παραθέτει τις ρήτρες που όπως αναφέρει έχουν παραβιαστεί.

Αυτές είναι οι κάτωθι:

Η πρώτη ρήτρα είναι η εκεχειρία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η συμφωνία παύει να ισχύει σε περίπτωση που παραβιαστεί η εκεχειρία με επίθεση στο Ιράν, και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η δεύτερη ρήτρα που παραβιάστηκε είναι η είσοδος ενός drone στον εναέριο χώρο του Ιράν, το οποίο καταρρίφθηκε στην πόλη Lar.

Η τρίτη ρήτρα που παραβιάστηκε είναι η άρνηση στο δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει πυρηνικό υλικό, το οποίο είναι το έκτο σημείο από τα δέκα.