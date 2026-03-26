Πρόεδρος ιρανικής Βουλής: Κανείς δεν θέτει τελεσίγραφα στο Ιράν και το λαό του

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν αξιόπιστο συνομιλητή στις διαπραγαμτεύσεις, δήλωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να μάχεται μέχρι να σπάσει τον «κύκλο πόλεμος-εκεχειρία-πόλεμος».

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του X, απευθυνόμενος στο «ηρωικό έθνος του Ιράν», ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η κινητοποίηση και οι θυσίες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν τις τελευταίες 25 μέρες δημιούργησαν τις συνθήκες για «ιστορική νίκη».

«Κανείς δεν μπορεί να εκδίδει τελεσίγραφα στο Ιράν ή στον ιρανικό λαό», έγραψε.

Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του Ιράν δεν θα χάσουν την ευκαιρία που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο και θα πιέσουν μέχρι την «πλήρη νίκη» και το τέλος του κύκλου «πόλεμος-εκεχειρία-πόλεμος».