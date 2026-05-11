Πρόεδρος Φινλανδίας: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να έρθει σε άμεση επαφή με τη Ρωσία

Έχει φτάσει η ώρα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Μόσχα , δήλωσε ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία. Το πότε θα γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω», τόνισε ο Στουμπ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος είπε ότι, κατά τη γνώμη του, η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία δεν είναι πλέον σύμφωνη με τα συμφέροντα της Ευρώπης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει άμεση εμπλοκή.

«Έχουμε μιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες για το ποιος θα πρέπει να επικοινωνήσει», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση επί του θέματος.

Η πιο σημαντική πτυχή είναι ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία.

«Αν θα πρόκειται για ειδικό απεσταλμένο ή για ομάδα ηγετών, θα δούμε», δήλωσε ο Στουμπ.

Επεσήμανε τρία πιθανά σενάρια για την Ουκρανία – συνέχιση του πολέμου, εκεχειρία την οποία θα ακολουθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία ή κατάρρευση της μίας πλευράς, πιθανότατα της Ρωσίας.