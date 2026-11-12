Πρόεδρος Αρείου Πάγου: Έχω εμπιστοσύνη σε δικαστές και εισαγγελείς – Αυτή την εμπιστοσύνη να περάσουμε και στους πολίτες

«Έχω εμπιστοσύνη στους δικαστές και στους εισαγγελείς και αυτή την εμπιστοσύνη θέλω να περάσουμε και στους πολίτες», τόνισε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος μετά την επίσκεψή του στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο με την τοπική ηγεσία της Δικαιοσύνης και στη συνέχεια συναντήθηκε με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας και των δικαστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο ίδιος δήλωσε πως «είναι διαφορετικό το να συμφωνείς, ή να διαφωνείς ή ακόμα και να ασκείς κριτική σε μία δικαστική απόφαση. Την κριτική τη θέλουμε, αρκεί να γίνεται κάτω από όρους επιστημονικούς και με τον θεσμικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει».

Όπως πρόσθεσε, «οποιαδήποτε άλλη επίθεση μπορεί να γίνεται εις βάρος των δικαστικών, εισαγγελικών λειτουργών ή οποιοσδήποτε άλλος σχολιασμός με άλλα κριτήρια εκτός από επιστημονικά, νομικά, απλώς δεν αφορά το δικαστικό σύστημα και το νομικό πολιτισμό της χώρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ υψηλός και αυτόν οφείλουμε να στηρίξουμε όλοι μας, είτε είμαστε πολίτες είτε είμαστε μέσα στο δικαστικό σύστημα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «είμαι πολύ ευχαριστημένος από το γεγονός ότι το δικαστικό σύστημα στα δικαστήρια της Πάτρας λειτουργεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, παράγει νομικό πολιτισμό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα που υπάρχει» και συνέχισε:

«Σαφώς υπάρχουν ζητήματα και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όλοι μαζί οι παράγοντες του δικαστικού συστήματος, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι παλεύουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο σε τελική ανάλυση είναι επ’ ωφελεία των πολιτών. Άλλωστε, αυτούς υπηρετούμε και για αυτούς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, τηρώντας πάντα το Σύνταγμα, τους νόμους, ο καθένας μας στη συνείδησή του, και βεβαίως τον θεσμικό μας ρόλο».

Σχετικά με τους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης, ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε: «Ένα σύστημα το οποίο είναι επιβαρυμένο, έχει πάντα εχθρό του καλού το καλύτερο. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν και βλέπουμε κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την επικράτεια, δηλαδή να αρχίζουν να βελτιώνονται οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης. Γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται η ενοποίηση του πρώτου βαθμού της δικαιοδοσίας έχει αποδώσει σημαντικά και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν είναι πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον. Συνεπώς, ναι, αναμφισβήτητα υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά αυτές οι καθυστερήσεις πλέον έχουν απάντηση. Για αυτό και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα μπορούμε να λέμε ότι δεν ευημερούν μόνο τα νούμερα και οι στατιστικές στα δικαστήρια, αλλά αυτό θα είναι και κάτι που θα φτάσει και στον πολίτη, στον διάδικο, για να έχουμε το επιθυμητό επίπεδο και ποιοτικά και χρονικά στην απονομή της Δικαιοσύνης».