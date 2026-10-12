Πρόδρομος Νικηφορίδης: Σε 15 ημέρες λύνεται το πρόβλημα με το έργο της Αγίας Σοφίας – Κόντρα με Ζέρβα και Πέγκα

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε δεκαπέντε ημέρες αναμένεται να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προέκυψε στο έργο πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας, όταν διαπιστώθηκε ότι το σιντριβάνι που προβλέπεται στην ανάπλαση είναι σχεδιασμένο πάνω σε αγωγό φυσικού αερίου. Εξάλλου, στις 15 Νοεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο τμήμα μεταξύ των οδών Μητροπόλεως και Προξένου Κορομηλά. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε η δημοτική αρχή από τον επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» Σπύρο Πέγκα για τις καθυστερήσεις και τους χειρισμούς στο έργο της Αγίας Σοφίας.

Ο κ. Νικηφορίδης υποστήριξε ότι η αστοχία στη χωροθέτηση του σιντριβανιού ανάγεται στην αρχική μελέτη του έργου, η οποία είχε εκπονηθεί πριν από πολλά χρόνια, και διαβεβαίωσε ότι η δημοτική αρχή κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα για την εξεύρεση λύσης. Από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έκανε γνωστό ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες και πάντως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα έχει διευθετηθεί το ζήτημα με το σιντριβάνι.

Στο μεταξύ, όπως διευκρίνισε, οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά στα σημεία που δεν επηρεάζονται από το πρόβλημα. Για το τμήμα της Αγίας Σοφίας μεταξύ Μητροπόλεως και Προξένου Κορομηλά ανακοίνωσε ότι οι εργασίες θα αρχίσουν στις 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν τρεις έως τέσσερις μήνες, με στόχο να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο της πεζοδρόμησης. Ο κ. Νικηφορίδης επεσήμανε ότι οι καθυστερήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στα μεγάλα τεχνικά έργα, υπενθυμίζοντας ότι οι διαδικασίες για την Αγίας Σοφίας ξεκίνησαν το 2012.

Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε μια έτοιμη μελέτη, προχώρησε στην επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μια αστοχία που δεν είχε εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. «Πολλοί ευθύνονται και πολλοί ευθυνόμαστε για αυτό το πράγμα, αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα προσπαθούμε και θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η διοίκηση δεν επιδιώκει να κρύψει τις δυσκολίες που προκύπτουν.

Η κριτική Ζέρβα και Πέγκα

Είχε προηγηθεί η έντονη κριτική του Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Σπύρου Πέγκα για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής αναφορικά με το έργο της Αγίας Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στάθηκε ιδιαίτερα στην αναφορά του κ. Νικηφορίδη ότι «τα λάθη δυστυχώς πληρώνονται», αντιστρέφοντας την κριτική προς τη δημοτική αρχή. «Το πρόβλημα είναι ότι άλλοι τα κάνουν κι άλλοι τα πληρώνουν», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι αυτοί που τελικά υφίστανται την ταλαιπωρία είναι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής.

Ο κ. Ζέρβας υπενθύμισε ότι, παρά το γεγονός ότι η μελέτη είχε εκπονηθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια, το έργο δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2025 από τη σημερινή διοίκηση. Μάλιστα, όπως υποστήριξε, στα τεύχη του διαγωνισμού υπήρχε αναφορά στα υφιστάμενα δίκτυα και στην έλλειψη πλήρων σχεδίων από τους αρμόδιους οργανισμούς, ενώ προβλεπόταν η συλλογή στοιχείων και η πραγματοποίηση δοκιμαστικών εκσκαφών.

«Το ζήτημα δεν εξαντλείται στο τι γνώριζε ο μελετητής πριν από μια δεκαετία. Είναι τι έλεγξε η σημερινή διοίκηση πριν ξεκινήσει το έργο που η ίδια δημοπράτησε», υπογράμμισε. Ο κ. Ζέρβας ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε ελέγχθηκε η θέση του σιντριβανιού, γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η εμπλοκή με τον αγωγό, εάν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, ποιος θα επωμιστεί το κόστος της μετατόπισης του δικτύου και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την καθυστέρηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σπύρος Πέγκας, ο οποίος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι επιχειρεί να πιστωθεί επικοινωνιακά κάθε θετική εξέλιξη, αποδίδοντας ταυτόχρονα τις καθυστερήσεις σε τρίτους. Όπως επισήμανε, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε την επικαιροποιημένη μελέτη και προχώρησε στην έγκρισή της, επομένως δεν μπορεί να αποποιείται την ευθύνη για τις αστοχίες που διαπιστώνονται κατά την κατασκευή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανησυχία των επαγγελματιών της Αγίας Σοφίας για τον προγραμματισμό των επόμενων εργασιών. Όπως σημείωσε ο Σπύρος Πέγκας, οι καταστηματάρχες προβληματίζονται για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στο τμήμα μπροστά από τη Μητρόπολη κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην εμπορική τους δραστηριότητα.