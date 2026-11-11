Πρίγκιπας Τζορτζ: Το ζωγραφικό έργο του δημοσιεύεται στο περιοδικό Country Life

Ένα ακόμη δείγμα της δημιουργικής του πλευράς παρουσίασε ο πρίγκιπας Τζορτζ , καθώς ένα σχέδιό του φιλοξενείται στην ειδική έκδοση του βρετανικού περιοδικού Country Life, την οποία επιμελήθηκε ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ. Ο 13χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου ζωγράφισε μια αλκυόνα, η οποία απεικονίζεται καθισμένη πάνω σε ένα κλαδί. Το έργο δημιουργήθηκε την περασμένη άνοιξη στο σπίτι της οικογένειας.

Ο Τζορτζ, ο οποίος φέρεται να αγαπά τη ζωγραφική, φαίνεται να ακολουθεί μια οικογενειακή παράδοση καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Ο παππούς του, βασιλιάς Κάρολος Γ΄, είναι γνωστός για την αγάπη του στη ζωγραφική, ενώ τόσο η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, όσο και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι, έχουν σπουδάσει τέχνη σε επίπεδο A-level. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μάλιστα, έχει σπουδάσει και Ιστορία της Τέχνης στο πανεπιστήμιο.

Πέρυσι, το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε δημοσιεύσει τέσσερα πορτρέτα που φιλοτέχνησαν ο Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ο πρίγκιπας Λούις και η Κέιτ, ζωγραφίζοντας ο ένας τον άλλον. Σύμφωνα με το παλάτι, η δημιουργική δραστηριότητα αποτέλεσε μια ευκαιρία για την οικογένεια να περάσει χρόνο μαζί, εστιάζοντας ο ένας στον άλλον μέσα από την τέχνη.

Η Κέιτ, Πριγκίπισσα της Ουαλίας (αριστερά), περπατά με τον 13χρονο γιο της, Πρίγκιπα Τζορτζ, καθώς εκείνος φτάνει για την πρώτη του μέρα στο Ίτον Κόλετζ, στο Ίτον, δυτικά του Λονδίνου, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Pool AFP

Η ειδική έκδοση του Country Life και η εξομολόγηση της Κέιτ

Η έκδοση των 300 σελίδων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη της Κέιτ Μίντλετον στον συγγραφέα και φυσιολάτρη Ρόμπερτ Μακφάρλεϊν, στην οποία μιλά για την πορεία της ανάρρωσής της μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο. Η πριγκίπισσα αναφέρθηκε στις δυσκολίες της αποκατάστασης, τονίζοντας ότι δεν ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία.

«Μου είπαν στο νοσοκομείο ότι η ανάρρωσή μου δεν θα ήταν γραμμική. Θα υπάρχουν καλές και κακές ημέρες και θα χρειαστεί χρόνος», δήλωσε, παραλληλίζοντας τη διαδικασία με τους κύκλους της φύσης και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπαυσης, της περισυλλογής και της ανανέωσης.

Οι τέσσερις εικόνες δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς να αποκαλύπτονται ο καλλιτέχνης και το θέμα. Kensington Palace

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή καθημερινότητα, μιλώντας για τις βόλτες με τα σκυλιά τους, Όρλα και Ότο, αλλά και για την αγάπη των παιδιών του να εξερευνούν τη φύση. Αποκαλύπτει επίσης την αδυναμία του στις επισκέψεις σε παμπ και στην μπίρα μηλίτη με πάγο, ενώ δεν κρύβει την αφοσίωσή του στην Άστον Βίλα. Ο προπονητής της ομάδας, Ουνάι Έμερι, χαρακτηρίζει τη στήριξη του πρίγκιπα «φανταστική».

Ο πρίγκιπας Τζορτζ σχεδίασε τον αλκυόνα αυτή την άνοιξη, όταν ήταν 12 ετών.

Η ειδική έκδοση περιλαμβάνει ακόμη μια παρέμβαση του Ουίλιαμ για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας ζητά μια πιο συμπεριληπτική και αξιοπρεπή στρατιωτική κουλτούρα, με ουσιαστική προστασία των γυναικών από τη σεξουαλική παρενόχληση. Η τοποθέτησή του έρχεται στη σκιά της υπόθεσης της 19χρονης στρατιώτη Τζέισλι Μπεκ, η οποία αυτοκτόνησε το 2021, έπειτα από παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση στον χώρο εργασίας της.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που αναλαμβάνει την επιμέλεια έκδοσης του Country Life. Ο βασιλιάς Κάρολος έχει κάνει το ίδιο αρκετές φορές, με αφορμή τα 65α και τα 70ά γενέθλιά του, ενώ στο παρελθόν έχουν επιμεληθεί τεύχη του περιοδικού και η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα.