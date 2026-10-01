Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα για πτήση Flydubai: «Καθίστε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια»

Στο περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην πτήση της Flydubai αναφέρθησε σε ανάρτησή της η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι .

Η Πνινάτ Γιανάι αναδημοσίευσε στο Χ ανάρτηση που παρουσιάζει το σχεδιάγραμμα του εσωτερικού ενός αεροπλάνου σε κάποιες θέσεις του οποίου υπάρχουν ισραηλινές σημαίες γράφοντας στη λεζάντα την ακόλουθη φράση:

«Η νέα επιλογή θέσεων premium σας επιτρέπει να καθίσετε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια».

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πτήση της Flydubai, από το Τελ Αβίβ προς το Ντουμπάι όταν ο συγκυβερνήτης, επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη.

Ο τραυματισμένος πιλότος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ή τσεκούρι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αργότερα δήλωσε επίσης ότι ο κυβερνήτης μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του «κόπηκε στα δύο».

Τα δεδομένα της πτήσης δείχνουν ότι το Boeing 737 έχασε απότομα ύψος 14.125 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με το Flightradar24.

Ο Ινδός κυβερνήτης, Σμιτ Ματσάρ, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου παρά τον τραυματισμό του, επιτρέποντας σε άλλους επιβάτες να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Στη συνέχεια, δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκτός υπηρεσίας κατάφεραν να το προσγειώσουν σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.