Πρέσβης ΗΑΕ στην Ελλάδα: Στρατηγικού χαρακτήρα η σχέση μας με την Ελλάδα

«Ησχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικων Εμιράτων αποκτά όλο και περισσότερο οικονομικό και στρατηγικό χαρακτήρα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρέσβης των Η.Α.Ε Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, μιλώντας στο 7ο Olympia Forum σχετικά με την οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία.

Στο μήνυμα του, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια του Φόρουμ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σημείωσε με νόημα ότι τέτοιου είδους συνεργασίες πρέπει να αντέχουν στο χρόνο και να εξελλίσσονται. «Οι δύο χώρες μας μοιράζονται πάνω από πέντε δεκαετίες διπλωματικών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώθηκαν στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε ειδική αναφορά σε αριθμητικά δεδομένα που καταδεικνύουν το βάθος των σχέσεων των δύο κρατών, σημειώνοντας ότι το 2025, οι εξαγωγές των Η.Α.Ε προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 90%, ενώ οι επανεξαγωγές σημείωσαν άνοδο περίπου 36%.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία τριετία, οι σημαντικές επενδύσεις της χώρας του στην Ελλάδα ξεπέρασαν τον στόχο των τεσσάρων δισεκατομμυρίων που είχε τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενισχύοντας τη συνεργασία σε καίριους τομείς, όπως η υγεία, η ενέργεια, οι προηγμένες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη.

«Το 2024, τα ΗΑΕ αποτέλεσαν την κύρια πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές της χώρας και το 2025» υπογράμμισε, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν μια ευρύτερη και ολοένα πιο διαφοροποιημένη οικονομική συνεργασία, η οποία εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη στενή συνεργασία.

Ο πρέσβης των Η.Α.Ε πρόσθεσε ότι η ευκαιρία τώρα έγκειται στο να προσδώσουμε σε αυτή την εμπιστοσύνη ακόμη μεγαλύτερη ουσία, λεγοντας ότι το επόμενο κεφάλαιο της εταιρικής σχέσης Η.Α.Ε-Ελλάδας πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο από την ισχύ των δεσμών μας, αλλά και από όσα μπορούμε να οικοδομήσουμε από κοινού.

Διευκρίνισε ότι αυτό αφορά οικονομίες με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, πιο βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρότερα θεμέλια για το μέλλον. «Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία προσβλέπουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα», κατέληξε.