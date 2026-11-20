ΗΑίγυπτος και η Ελλάδα διατηρούν μια στρατηγική σχέση, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, την εμπιστοσύνη και μια μακρά παράδοση συνεργασίας, υπογράμμισε ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Μουράντ Γιούσρι Μουράντ, κηρύσσοντας τις εργασίες του πρώτου φόρουμ οικονομικής διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (First Egyptian-Greek Economic Diplomacy Forum).

Ο κ. Μουράντ υπογράμμισε ότι το φόρουμ αποτελεί την ευκαιρία οι δύο χώρες να αποκτήσουν συνεργασία η οποία θα λάβει ισχυρότερη οικονομική διάσταση.

«Η επιτυχία αυτού του φόρουμ δεν θα μετρηθεί από τον αριθμό των ομιλιών, των συμμετεχόντων ή των θεματικών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Θα μετρηθεί από τις συνεργασίες που θα αναπτύξουμε, τις επενδύσεις που θα ενθαρρύνουμε και τα έργα που θα ακολουθήσουν. Ως πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, δεσμεύομαι να στηρίξω αυτές τις προσπάθειες και να διευκολύνω την περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών μας» είπε ο κ. Μουράντ στον χαιρετισμό του.