Πρέπει να κάνουμε ντους κάθε μέρα όσο μεγαλώνουμε; Τι υποστηρίζουν οι δερματολόγοι

Το ντους είναι για πολλούς μια σχεδόν αυτονόητη καθημερινή συνήθεια. Με την ηλικία, όμως, η επιδερμίδα δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στο ζεστό νερό, στο σαπούνι και στη συχνή τριβή. Γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμήγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυσικά έλαια που τη θωρακίζουν.

Όπως μεταδίδει το StudyFinds, το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καθαριότητα περνά σε δεύτερη μοίρα. Σημαίνει ότι, ειδικά μετά τη μέση ηλικία, ο τρόπος πλυσίματος ίσως χρειάζεται προσαρμογή.

Γιατί ξηραίνεται πιο εύκολα

Η Δρ. Nicole Negbenebor, χειρουργός – δερματολόγος, εξηγεί ότι σταδιακά παράγεται λιγότερο σμήγμα, ενώ μειώνεται το κολλαγόνο. Έτσι, η επιδερμίδα γίνεται πιο ευάλωτη στην ξηροδερμία, ιδιαίτερα όταν εκτίθεται συνεχώς σε ζεστό νερό και καθαριστικά.

Ο Δρ. Brian Toy, δερματολόγος, σημειώνει από την πλευρά του ότι η επιβράδυνση των σμηγματογόνων αδένων αφήνει την επιφάνεια του σώματος πιο «στεγνή», κυρίως στο πρόσωπο και στα πόδια. Πρόκειται για μεταβολές που συνδέονται με τη φυσιολογική γήρανση και δεν αντιστρέφονται πλήρως.

Στην ίδια λογική, Δρ. Sylvie Meaume, δερματολόγος με μακρά εμπειρία στη φροντίδα τραυμάτων, υποστηρίζει ότι το γερασμένο δέρμα μπορεί να αντέχει το καθημερινό ξέπλυμα, όχι όμως απαραίτητα το καθημερινό σαπούνισμα.

Πόσα ντους είναι (υπερ)αρκετά;

Δεν υπάρχει ένας επίσημος αριθμός που να ισχύει για όλους. Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την εφίδρωση, τη φυσική δραστηριότητα, το κλίμα, τυχόν δερματικά προβλήματα και τη γενική κατάσταση υγείας.

Για άτομα με ξηρό δέρμα, η Δρ. Negbenebor προτείνει δύο έως τρία πλήρη ντους την εβδομάδα, με τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα τις υπόλοιπες ημέρες.

Παρόμοια κατεύθυνση δίνουν και οι οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Γήρανσης των ΗΠΑ για φροντιστές ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ, όπου συστήνονται 2-3 μπάνια ή ντους την εβδομάδα, με ενδιάμεσο καθαρισμό με σφουγγάρι. Η σύσταση, πάντως, αφορά ειδικά τη φροντίδα ανθρώπων με άνοια και δεν αποτελεί γενικό κανόνα για όλους τους πρεσβύτερους.

Για τον ευρύτερο πληθυσμό, ο Δρ. Robert Shmerling, συντάκτης στο Harvard Health Publishing, έχει γράψει ότι το καθημερινό ντους δεν προσφέρει απαραίτητα επιπλέον όφελος στην υγεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμβάλει σε ερεθισμούς. Για τους περισσότερους, σύντομα ντους 3-4 λεπτών, αρκετές φορές την εβδομάδα, είναι επαρκή, εκτός αν υπάρχει έντονη εφίδρωση, βρωμιά ή ειδικός λόγος υγιεινής.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Η επιστημονική εικόνα δεν είναι τόσο απόλυτη όσο ενδέχεται να παρουσιάζεται. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Dermatology Reports εξέτασε 124 ηλικιωμένους στην Ιαπωνία, με μέση ηλικία τα 83,6 έτη. Περίπου 40% εμφάνιζαν ξηροδερμία, ενώ η καθημερινή χρήση ενυδατικής λοσιόν και τα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας συσχετίστηκαν με καλύτερη ενυδάτωση.

Στο συγκεκριμένο δείγμα, η συχνότητα του μπάνιου δεν αναδείχθηκε ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. Αυτό δεν αναιρεί τις κλινικές συστάσεις, δείχνει όμως ότι η γραμμή για περιορισμένα ντους βασίζεται περισσότερο στον γνωστό μηχανισμό – το ζεστό νερό και το σαπούνι αφαιρούν τα φυσικά λιπίδια – και λιγότερο σε μεγάλες μελέτες που έχουν εντρυφήσει στο ζήτημα.

Τι βοηθά περισσότερο

Ανεξάρτητα από το πόσες φορές την εβδομάδα πλένεται κανείς, οι ειδικοί συμφωνούν σε μερικές πρακτικές κινήσεις. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό, όχι καυτό. Η διάρκεια καλό είναι να παραμένει σύντομη. Το σαπούνι χρειάζεται κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχει περισσότερος ιδρώτας και μεγαλύτερος κίνδυνος οσμών ή επιμόλυνσης, όπως οι μασχάλες, η βουβωνική χώρα και τα πόδια.

Εξίσου σημαντική είναι η ενυδάτωση αμέσως μετά το σκούπισμα, όσο η επιδερμίδα παραμένει ελαφρώς νωπή. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η απώλεια νερού και ενισχύεται ο δερματικός φραγμός.

Το καθημερινό ντους δεν είναι επικίνδυνο για τους περισσότερους ανθρώπους. Αν όμως μετά το πλύσιμο εμφανίζονται τράβηγμα, φαγούρα, ξεφλούδισμα ή ερεθισμός, η πρώτη κίνηση δεν είναι να «θυσιαστεί» η καθαριότητα. Είναι να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, η διάρκεια και η ποσότητα σαπουνιού.

Όταν η ξηρότητα επιμένει ή επιδεινώνεται, η ιατρική εκτίμηση είναι απαραίτητη. Πίσω από ένα «είναι απλώς πιο ξηρό δέρμα μου» μπορεί να κρύβεται έκζεμα, φαρμακευτική αγωγή, αφυδάτωση ή άλλη κατάσταση που χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης.