Πρεμιέρα στο Βατικανό κάνει το ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο

Η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο Aldeas, The Final Dream of Pope Francis κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην Πόλη του Βατικανού, τιμώντας την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Η ταινία, με τίτλο Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, προβάλλεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης και εστιάζει στο όραμα του Ποντίφικα για έναν κόσμο μεγαλύτερης κατανόησης και διαλόγου.

Την προβολή διοργανώνει η Scholas Occurrentes, διεθνής οργανισμός που ίδρυσε ο ίδιος ο Φραγκίσκος το 2001 στην Αργεντινή, όταν ήταν ακόμη Αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών.

Ο Σκορσέζε, που συνυπογράφει τη σκηνοθεσία μαζί με τους Τζόνι Σίπλεϊ και Κλερ Τάβερνορ, ανακοίνωσε το πρότζεκτ λίγο μετά τον θάνατο του Πάπα το 2025. Η ταινία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τελευταία εκτενή συνέντευξη του Φραγκίσκου μπροστά στην κάμερα.

Αρχικά με τίτλο Aldeas – A New Story, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει την πρωτοβουλία «Aldeas», ένα παγκόσμιο «κίνημα κοινοτικού κινηματογράφου», που ο ίδιος ο Πάπας είχε περιγράψει ως έναν τρόπο να φτάσει κανείς «στην ουσία της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικότητας και των συγκρούσεων».

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να μιλάμε και να ακούμε ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει ο Σκορσέζε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου και τον ρόλο του κινηματογράφου ως μέσο γεφύρωσης διαφορών.

Η πρεμιέρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βατικανού, μετά από δηλώσεις του Πάπα Λέων για γεωπολιτικά ζητήματα που προκάλεσαν αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Σκορσέζε και ο Πάπας Φραγκίσκος είχαν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με τον σκηνοθέτη να στρέφεται τα τελευταία χρόνια σε έργα με έντονο θρησκευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο, όπως η ταινία Silence (2016) και η σειρά The Saints (2024).

Η νέα αυτή ταινία έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαδρομή του δημιουργού, αλλά και έναν κινηματογραφικό φόρο τιμής σε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης εποχής.