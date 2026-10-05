Πράσινο Ταμείο: Χρηματοδότηση ύψους 1.5 εκ € για την αποξήλωση αυθαίρετων εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας

Στην έγκριση της χρηματοδότησης δράσεων αποξήλωσης, απομάκρυνσης και νόμιμης διαχείρισης δημευμένων αυθαίρετων εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας της ΜΕ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συν ΦΠΑ, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κατά τη συνεδρίασης της 30ης Σεπτεμβρίου.

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Σε πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση μέρους της δράσης καταστροφής των αυθαίρετων πλωτών και πασσαλωτών εγκαταστάσεων που λόγω της θέσης τους κατά περίπτωση:

Βρίσκονται κοντά στη γραμμή ναυσιπλοΐας του κόλπου Δεν επιτρέπουν την μετεγκατάσταση νόμιμων μονάδων μυδοκαλλιέργειας στις θέσεις της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Αποτελούν σοβαρό ναυτιλιακό κίνδυνο

Η πρόταση εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2026, ενώ δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.).