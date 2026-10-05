ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο Ταμείο: Χρηματοδότηση ύψους 1.5 εκ € για την αποξήλωση αυθαίρετων εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στην έγκριση της χρηματοδότησης δράσεων αποξήλωσης, απομάκρυνσης και νόμιμης διαχείρισης δημευμένων αυθαίρετων εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας της ΜΕ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συν ΦΠΑ, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κατά τη συνεδρίασης της 30ης Σεπτεμβρίου.

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Σε πρώτη φάση θα δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση μέρους της δράσης καταστροφής των αυθαίρετων πλωτών και πασσαλωτών εγκαταστάσεων που λόγω της θέσης τους κατά περίπτωση:

  1. Βρίσκονται κοντά στη γραμμή ναυσιπλοΐας του κόλπου
  2. Δεν επιτρέπουν την μετεγκατάσταση νόμιμων μονάδων μυδοκαλλιέργειας στις θέσεις της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
  3. Αποτελούν σοβαρό ναυτιλιακό κίνδυνο

Η πρόταση εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2026, ενώ δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.).

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