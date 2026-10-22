«Πράσινο φως» για το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – Στο 15% η ανακύκλωση στην Κ. Μακεδονία

Το «πράσινο φως» έλαβε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), το οποίο μετατοπίζει το βάρος από την επεξεργασία των σκουπιδιών στην ανάκτηση και την ανακύκλωση. Όπως ειπώθηκε, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, από τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Σωκράτη Δωρή, το ποσοστό της ανακύκλωσης στην Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σήμερα στο 15% με στόχο να ξεπεράσει το 60% στα επόμενα χρόνια.

«Στόχος είναι το ποσοστό ανακύκλωσης να αυξηθεί από το 15% στο 60% το 2030 και στο 65% το 2035 και η ταφή να περιοριστεί κάτω από το 10%», τόνισε ο κ. Δωρής. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για τρεις μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, στο δυτικό και στο ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης και στις Σέρρες, αλλά και έξι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε ο καφέ κάδος να φτάσει σε Χαλκιδική, Ημαθία, Πέλλα, Βέροια και Πιερία.

«Κανένας δήμος και καμία κοινωνία δεν πρέπει να μείνει πίσω. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Το σχέδιο από μόνο του δεν θα μαζέψει ούτε μία σακούλα σκουπιδιών. Θα το κάνουμε όλοι εμείς: Η περιφέρεια, ο ΦΟΣΔΑ και οι δήμοι. Με σκληρή δουλειά και με τους πολίτες στο πλευρό μας», συμπλήρωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Λαμβάνοντας τον λόγο, κατά τη συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, είπε πως η πολιτεία έχει καθυστερήσει και ότι η δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι «να διεκδικούμε να γίνονται πράγματα για τους συμπολίτες μας».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Χρήστος Παπαστεργίου, ζήτησε από τον κ. Γεράνη να ενημερώνει κάθε χρόνο το περιφερειακό συμβούλιο για τα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης «και να μην είναι άλλο ένα σχέδιο επί χάρτου».

Ο Σωτήρης Αβραμόπουλος, εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δήλωσε πως το νέο ΠΕΣΔΑ «δεν φέρνει κάτι καινούργιο, αλλά κινείται με βάση γνωστές κατευθύνσεις και στις ράγες της κυβερνητικής πολιτικής». Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μυλόπουλος από την παράταξη «Αλλαγή στην Κ. Μακεδονία» υποστήριξε πως «η ανακύκλωση στην Κεντρική Μακεδονία έχει αποτύχει» και αναρωτήθηκε εάν το σημερινό ποσοστό μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να φτάσει το 60% που ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ