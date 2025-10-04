«Πράσινο φως» για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πληροφοριακό δελτίο με την προσφορά της Euronext για την εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε έτσι ουσιαστικά το «πράσινο φως» για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστήριου μετά τη δεύτερη βελτιωμένη προσφορά της Euronext. Την προσεχή Δευτέρα 6/10 θα δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που σημαίνει ότι ξεκινά αμέσως η περίοδος αποδοχής της προσφοράς. Έπειτα οι μέτοχοι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου θα έχουν μια περίοδο οκτώ εβδομάδων για να απαντήσουν εάν αποδέχονται την προσφορά.

Σε περίπτωση που η προσφορά τελικά συγκεντρώσει πάνω από το 67% των μετόχων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου η εξαγορά θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.