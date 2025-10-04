ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο φως» για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Το πληροφοριακό δελτίο με την προσφορά της Euronext για την εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε έτσι ουσιαστικά το «πράσινο φως» για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστήριου μετά τη δεύτερη βελτιωμένη προσφορά της Euronext. Την προσεχή Δευτέρα 6/10 θα δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που σημαίνει ότι ξεκινά αμέσως η περίοδος αποδοχής της προσφοράς. Έπειτα οι μέτοχοι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου θα έχουν μια περίοδο οκτώ εβδομάδων για να απαντήσουν εάν αποδέχονται την προσφορά.

Σε περίπτωση που η προσφορά τελικά συγκεντρώσει πάνω από το 67% των μετόχων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου η εξαγορά θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.

FacebookTwitterLinkedinEmail