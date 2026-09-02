Πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του νέου λιμένα Νέου Μαρμαρά

Μια σημαντική ημέρα για το Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής καθώς

σήμερα, με σφραγίστηκε η οριστική ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης μετά και τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ανάβει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση-βελτίωση του λιμένα αλιευτικών σκαφών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλλίνης σε δήλωσή του σημείωσε πως πρόκειται για μια εξέλιξη σταθμό, καθώς μιλάμε για το μεγαλύτερο λιμενικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ένταξη σε οικονομικό αντικείμενο στην ιστορία του Δήμου Σιθωνίας.

Με την απόφαση αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται πλέον σε 17.718.295,16 € (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 15.925.059,17 €), εξασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοδοτική προσαρμογή με βάση τα νέα τεχνικά δεδομένα.

Τα επόμενα βήματα και χρονοδιαγράμματα:

• Οι εργασίες στο εργοτάξιο ξεκινούν άμεσα, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

• Η εγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού υποέργου είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2027.

• Η συνολική πράξη ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ο κ. Μαλλίνης ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν συστηματικά για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να πάρει σάρκα και οστά αυτό το εμβληματικό έργο πνοής για τη Σιθωνία.