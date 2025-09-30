Πράσινο φως για σχεδόν 20.000 προσλήψεις το 2026 – Τι αλλάζει στο Δημόσιο

Στις προσλήψεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη (30/09).

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τα όσα είχε ανακοινώσει η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, από τις οποίες οι 19.300 έλαβαν το «πράσινο φως» στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.

«Τις προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας συμπληρώνουν και οι προσλήψεις, σχεδόν 20.000, που θα εγκρίνουμε για το 2026» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση και πρόσθεσε:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου -θα τα πει και ο Υπουργός στη συνέχεια-, γιατί πια έχουμε καταφέρει και έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, έτσι ώστε να μην κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΣΥ, νέους πυροσβέστες, στελέχη που θα ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας. Θα μας παρουσιαστεί από τους αρμόδιους Υπουργούς ο προγραμματισμός».

»Έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών, μπόνους παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους. Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε τον σχετικό προϋπολογισμό για το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του μπόνους παραγωγικότητας σημαντικά».

»Και βέβαια, για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται και οι υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών, και ασφαλώς θα έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί και βέβαια σε άμεση συνάρτηση και με την προσωπική τους αξιολόγηση» κατέληξε.

Επιπλέον 10.000 θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις της υφυπουργού Εσωτερικών οι υπόλοιπες 10.000 αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας. Όπως εξήγησε η κατανομή των προσλήψεων αναμένεται να γίνει ως εξής:

Υγεία: 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑΔΕ: 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Δικαιοσύνη: 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι θα είναι προσωπικό των δικαστηρίων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

Πυροσβεστικό Σώμα: 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

Προστασία του Πολίτη: 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας.

Ένοπλες Δυνάμεις: 1.800 προσλήψεις, περιλαμβανομένων στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι ο σχεδιασμός γίνεται «με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι απλώς τις κενές οργανικές θέσεις», απορρίπτοντας κάθε πελατειακή λογική.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Σύμφωνα με την υφυπουργό, οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι και οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με συνδυασμό βαθμολογίας, εντοπιότητας και εμπειρίας.

Μάλιστα, διπλασιάζονται τα μόρια εντοπιότητας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δέσμευση παραμονής 15 ετών στην περιοχή για όσους την αξιοποιούν.