Πράσινο φως» για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΘ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο ΟΑΣΘ προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η τελική έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η επίσημη προκήρυξη και να οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ενώ τα αναλυτικά δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο ΟΑΣΘ συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, με στόχο την πύκνωση των δρομολογίων, τη μείωση των χρόνων αναμονής στις στάσεις και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.