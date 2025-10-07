Πράσινο φως από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία – Την Πέμπτη η συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Το πράσινο φως, για να προχωρήσει η κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, που θα διευρύνει το κρηπίδωμα από το λιμάνι μέχρι και τον Λευκό Πύργο, άναψε η Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γνωμοδοτώντας θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, την οποία προωθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης.

«Η ανάγκη επέκτασης του κρηπιδώματος από το λιμάνι μέχρι και τον Λευκό Πύργο είναι καταγεγραμμένη από τους τοπικούς φορείς αλλά κυρίως από τους ίδιους τους επισκέπτες και τους κατοίκους που χρησιμοποιούν την παραλία για την καθημερινότητά τους και την αναψυχή τους», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, σημειώνοντας με νόημα ότι «το μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκης είναι ο χρόνος».



Όπως επιβεβαίωσε ο κ. Γιουτίκας, προγραμματίζεται κοινή κάθοδος με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να δοθεί το ταχύτερο δυνατό η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, καθώς στόχος είναι η κατασκευή του ξύλινου ντεκ να χρηματοδοτηθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέσω του ΕΣΠΑ, κατά τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο τέως περιφερειάρχης και σημερινός Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Μητροπολιτική Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με δύο βασικές παρατηρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Γιουτίκα, αφορούν κάποιες θυρίδες επισκεψιμότητας, για να γίνεται σωστός καθαρισμός, αλλά και την πρόβλεψη για ένα εντατικό πρόγραμμα συντηρήσεων του ξύλινου ντεκ από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Στις αρχές του 2026 η δημοπράτηση του έργου

Για τις αρχές του 2026 προσδιόρισε τη δημοπράτηση του έργου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης. Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος, την Πέμπτη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναμένεται να συζητηθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, με θετική εισήγηση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.



«Αυτό το ξύλινο σκαρί που θα αναπτυχθεί κατά μήκος της παλιάς παραλίας θα είναι μια… νέα παλιά παραλία. Αυτό που ζούσαμε πριν δέκα χρόνια με την ανάπλαση της νέας παραλίας θα το ζήσουμε τώρα με την παλιά παραλία», σημείωσε ο κ. Νικηφορίδης. «Το ντεκ θα είναι φιλικό προς τους πολίτες. Θα περπατάνε και θα νιώθουν ότι βρίσκονται πάνω σε ένα καράβι, το οποίο θα τους ταξιδεύει μακριά στον Θερμαϊκό. Είναι μοναδικό το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και της παλιάς παραλίας. Ουσιαστικά αυτή η κατασκευή θα είναι ένα κάλεσμα για ταξίδι», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής οι μελετητές του έργου περιέγραψαν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το ξύλινο ντεκ θα είναι μήκους 1.100 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων, ενώ προβλέπεται και η κατασκευή ποδηλατόδρομου αμφίδρομης κίνησης πλάτους τριών μέτρων.