«Πράσινο φως» από την ΕΕ για στρατιωτική βοήθεια 6,6 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Το «πράσινο φως» στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία , όπως έκανε γνωστό η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Όπως διευκρίνισε η ίδια, από το ποσό αυτό, 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού.

Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα διατεθούν για την αποζημίωση των κρατών μελών, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στο Κίεβο.