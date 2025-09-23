Πράσινο φως από την αποκεντρωμένη για τη νέα κανονιστική στην πλατεία Ευόσμου – Δικαίωση για τη διοίκηση Αλεξανδρίδη

Πράσινο φως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έλαβε η διοίκηση του Λευτέρη Αλεξανδρίδη στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για τη νέα κανονιστική απόφαση με την οποία επιδιώκεται να μπει τάξη στο χάος με τα τραπεζοκαθίσματα στην πολυσύχναστη πλατεία Ευόσμου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προσφυγή την οποία είχε καταθέσει ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Κλεάνθης Μανδαλιανός, δικαιώνοντας τη διοίκηση του Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Κατά την εξέταση της προσφυγής που κατατέθηκε, τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έκριναν ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου για τη νέα κανονιστική για την πλατεία Ευόσμου ελήφθη νόμιμα.

Ειδικότερα, η Αποκεντρωμένη απέρριψε τις αιτιάσεις που είχε προβάλει η πλευρά Μανδαλιανού, μεταξύ άλλων περί μη διενέργειας διαβούλευσης αλλά και περί μη κλήσης και αποκλεισμού των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης από την κρίσιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά την οποία ελήφθη η επίμαχη απόφαση.

Ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης τονίζεται: “η υπ’ αρ.35058/30-7-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (με την εισήγηση και όλα τα σχετικά έγγραφα) εστάλη via e-mail έγκαιρα και νομότυπα προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης μη εξαιρουμένων, σύμφωνα με το αποδεικτικό αποστολής της.

Επιπλέον, στο κυρίως σώμα της υπ’ αρ.198/2025 απόφασης σημειώνεται ότι ‘Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, στους Επικεφαλής των παρατάξεων, κ.κ. Μανδαλιανό Κλεάνθη, Μανούκα Μαρία και στη Δημοτική Σύμβουλο, κα. Ξενίδου Μαρία εν απουσία του Επικεφαλής κ. Κοκονά Αθανασίου (αρχηγός της παράταξης ‘Λαϊκή Συσπείρωση Κορδελιού – Ευόσμου (…) Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί της μη κλήσης και του ‘συνειδητού αποκλεισμού’ των αρχηγών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης από την επίμαχη συνεδρίαση είναι ανυπόστατος και για αυτό απορριπτέος”.

Β. Ζούκα