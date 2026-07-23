«Πράσινο φως» από τη Βουλή για την 40ετή παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Η Βουλή άναψε το «πράσινο φως» για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», κυρώνοντας κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα σαράντα χρόνια.

Η σύμβαση αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη, την επέκταση, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του αεροδρομίου. Πρόκειται για μία εξέλιξη την οποία ανέμενε εδώ και χρόνια η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αερολιμένα αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.

Υπέρ του νομοσχεδίου, επί της αρχής και στο σύνολό του, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε με το «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν.

Θετική τοποθέτηση των τοπικών φορέων

Θετικά για την επένδυση είχαν εκφραστεί, κατά την ακρόαση των φορέων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεών τους ήταν η ανάγκη η Καλαμάτα να αποκτήσει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, ικανό να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική και επιβατική κίνηση και να ενισχύσει τη σύνδεση της Πελοποννήσου με σημαντικούς διεθνείς προορισμούς.

Η αναβάθμιση του αερολιμένα θεωρείται κρίσιμη για την τουριστική ανάπτυξη, την επιμήκυνση της περιόδου, την προσέλκυση νέων πτήσεων και τη συνολική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επενδύσεις περίπου 125 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης εκτιμάται περίπου στα 125 εκατ. ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν τον παραχωρησιούχο και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αεροσταθμού, την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενεργειακές παρεμβάσεις, νέα πληροφοριακά και ψηφιακά συστήματα, εμπορικούς χώρους, καταστήματα λιανικής και εστίασης, καθώς και βελτιωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με δικά του κεφάλαια και ευθύνη τη χρηματοδότηση, την αναβάθμιση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση του αεροδρομίου. Παράλληλα, αναλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο της επένδυσης, ακόμη και εάν η επιβατική κίνηση δεν εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας

Με την ενεργοποίηση της σύμβασης, ο παραχωρησιούχος θα καταβάλει 45 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή της αμοιβής παραχώρησης, ποσό που θα εισπράξει το Υπερταμείο.

Για τα τρία πρώτα χρόνια προβλέπεται σταθερή ετήσια αμοιβή παραχώρησης ύψους 30.000 ευρώ, η οποία θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Από το τέταρτο έτος, το Δημόσιο θα λαμβάνει μεταβλητή αμοιβή, συνδεδεμένη με τα ετήσια έσοδα του παραχωρησιούχου και με πρόβλεψη ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος.

Παράλληλα, το Υπερταμείο αποκτά χωρίς αντάλλαγμα ποσοστό 10% στην εταιρεία παραχώρησης. Με αυτόν τον τρόπο, το Δημόσιο διατηρεί συμμετοχή στη μελλοντική πορεία της εταιρείας και δικαίωμα στα αντίστοιχα μερίσματα, εφόσον υπάρξουν.

Η κυριότητα του αεροδρομίου εξακολουθεί να παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου, το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 350.000 επιβάτες το 2026 και 460.000 το 2030.

Η κίνηση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 570.000 επιβάτες το 2035, θα προσεγγίσει τους 690.000 το 2040 και θα ανέλθει περίπου στις 810.000 το 2045. Προς το τέλος της περιόδου παραχώρησης προβλέπεται να υπερβεί το 1,07 εκατομμύριο επιβάτες.

Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην αναπτυξιακή πορεία της Μεσσηνίας και συνολικά της Πελοποννήσου ως διεθνούς τουριστικού προορισμού, στην ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η σύμβαση προβλέπει, τέλος, εγγυητικές επιστολές, υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις, παρακολούθηση της προόδου των έργων και πλαίσιο κυρώσεων σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή μη τήρησης των δεσμεύσεων του παραχωρησιούχου.