Πράγματα που θέλουν από εμάς οι σκύλοι αλλά συνήθως δεν τα κάνουμε

Οι σκύλοι βρίσκουν χαρά σε πολύ απλά πράγματα. Μια μυρωδιά στο πεζοδρόμιο. Ένα καινούργιο μονοπάτι στο βουνό. Λίγο παιχνίδι. Μια λιχουδιά. Μερικά λεπτά αγκαλιάς μαζί μας.

Όλοι θέλουμε ο σκύλος μας να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος και υγιής. Όμως μέσα στην καθημερινή μας βιασύνη, τις ατελείωτες ώρες στη δουλειά, τις αμέτρητες υποχρεώσεις, ξεχνάμε αυτά στα οποία εκείνος βρίσκει χαρά. Αυτά δεν κοστίζουν τίποτα για εμάς. Αντίθετα για τον σκύλο μας είναι πολύ σημαντικά.

Αν μάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του σκύλου μας, θα καταλάβουμε καλύτερα τι πραγματικά χρειάζεται για να ζει μια γεμάτη και ευτυχισμένη ζωή. Ας δούμε τα πιο σημαντικά:

1. Θέλει στις βόλτες του να μυρίζει

Για έναν σκύλο, η όσφρηση είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο, είναι κάτι σαν τα social media τα δικά μας. Εκεί που εμείς βλέπουμε απλώς έναν δρόμο ή ένα δέντρο, ο σκύλος μπορεί να «διαβάζει» δεκάδες πληροφορίες μέσα από τις μυρωδιές.

Τι κάνουμε όμως συνήθως; Περπατάμε γρήγορα για να τελειώσουμε τη βόλτα, τραβάμε το λουρί για να μην σταματήσει, και δεν τον αφήνουμε να σταθεί για να μυρίσει. Αυτές οι μικρές στάσεις δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι πνευματική άσκηση και ένας φυσικός τρόπος να εκτονώνεται.

Αφήνοντάς του χρόνο για να μυρίσει, απασχολείται το μυαλό του και μειώνεται το άγχος του. Οι ειδικοί στη συμπεριφορά των ζώων συμφωνούν ότι οι «βόλτες με όσφρηση» μπορούν ακόμη και να αποτρέψουν προβλήματα που προκαλούνται από την ανία.

2. Θέλει να του αφιερώνουμε πραγματικό χρόνο

Πόσες φορές δεν είστε σπίτι για ώρες και δεν δίνετε σημασία στον σκύλο σας; Διαβάζετε ή είστε στο κινητό κολλημένοι ή βλέπετε τηλεόραση; Και ο σκύλος σας μόνος του να κάθεται.

Το να του δίνουμε προσοχή, να του μιλάμε και να ασχολούμαστε μαζί του είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν. Καθίστε δίπλα του, χαϊδέψτε τον, παίξτε μαζί του ή απλώς περάστε λίγο χρόνο χωρίς να κοιτάτε την οθόνη του κινητού σας. Δεν χρειάζονται ώρες. Ακόμη και 10-15 λεπτά ουσιαστικής επαφής μπορούν να κάνουν τον σκύλο σας να νιώσει ότι είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής σας.

3. Θέλει να εξερευνά καινούργια μέρη

Η ρουτίνα στη βόλτα μπορεί να είναι βολική για εμάς, αλλά για τον σκύλο δεν είναι. Αν πηγαίνετε καθημερινά από τον ίδιο δρόμο, δοκιμάστε να αλλάξετε διαδρομή. Επισκεφθείτε ένα διαφορετικό μέρος ή αφήστε τον να εξερευνήσει ένα καινούργιο, σημείο. Για τον σκύλο μας, μια καινούργια διαδρομή μπορεί να είναι μια μικρή περιπέτεια. Νέες εικόνες και μυρωδιές ξυπνούν την περιέργεια και τη χαρά του. Για αυτόν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.

4. Θέλει να έχει ευκαιρίες να συναντήσει άλλους σκύλους

Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα και πολλοί απολαμβάνουν ιδιαίτερα την επαφή με άλλους σκύλους. Μια ήρεμη συνάντηση με έναν φιλικό σκύλο, μια κοινή βόλτα ή ένα παιχνίδι μπορούν να του προσφέρουν χαρά και πνευματική διέγερση.

Ακόμη και οι ντροπαλοί ή ηλικιωμένοι σκύλοι μπορούν να επωφεληθούν από αλληλεπιδράσεις και ομαδικές βόλτες. Η αποφυγή των πάρκων σκύλων από συνήθεια ή φόβο σημαίνει ότι ο σκύλος σας χάνει μια σημαντική πηγή χαράς.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε σκύλος πρέπει να πηγαίνει σε πάρκο σκύλων ή να συναναστρέφεται συνεχώς άλλα ζώα. Κάποιοι είναι πιο κοινωνικοί, ενώ άλλοι αισθάνονται καλύτερα με λίγες και «ελεγχόμενες γνωριμίες». Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι οι σκύλοι που κοινωνικοποιούνται σωστά τείνουν να έχουν καλύτερη συμπεριφορά και να δημιουργούν λιγότερα προβλήματα στο σπίτι.

5. Θέλει να τον αφήνουμε κάποιες φορές να λερωθεί

Είναι υπέροχη διασκέδαση για έναν σκύλο να κυλιέται στο γρασίδι ή να παίζει μέσα στη λάσπη. Ξέρουμε, ούτε που θέλετε να το ακούσετε αυτό. Η σκέψη και μόνο για τον καθαρισμό του σπιτιού σάς κάνει να τρέμετε.

Κάντε του όμως κάποιες φορές το χατίρι και μην τον μαλώνετε. Και αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μέρος της φυσιολογικής εξερεύνησης ενός σκύλου. Σκεφτείτε ότι η βρωμιά είναι προσωρινή. Η χαρά του όμως θα διαρκέσει πολύ. Πιστέψτε μας, αξίζει τον κόπο.

6. Θέλει να παίζουμε πραγματικά μαζί του

Ας πούμε την αλήθεια. Δεν δίνουμε συχνά τη χαρά στον σκύλο μας να παίξουμε μαζί του. Δεν φτάνει μόνο η βόλτα. Ένα μπαλάκι, ένα σχοινί ή το αγαπημένο του παιχνίδι μπορούν να μετατρέψουν μια συνηθισμένη μέρα σε κάτι ξεχωριστό.

Μην ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Ένα δεκάλεπτο γεμάτο μπορεί να είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από μια ολόκληρη ώρα κατά την οποία απλώς πετάτε μηχανικά ένα μπαλάκι χωρίς να δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που κάνετε. Ο σκύλος σας θέλει να είστε εκεί. Έτσι είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Με αυτόν τον τρόπο επίσης δυναμώνει και η σχέση σας μαζί του.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η καθημερινότητα μάς ρουφάει όλον το χρόνο μας και όλη την ενέργειά μας. Και επιστρέφουμε σπίτι χωρίς να έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα. Βόλτα, φαγητό, δουλειά, υποχρεώσεις και ύπνος. Μια βαρετή επαναλαμβανόμενη ρουτίνα. Ο σκύλος μας όμως χρειάζεται ευκαιρίες για εξερεύνηση, παιχνίδι, μάθηση, κοινωνική επαφή και πνευματική απασχόληση. Μόνο εμείς μπορούμε να του τα δώσουμε.

Έπειτα, λάσπες, τρίχες, και βρεγμένα πατουσάκια δεν είναι ό,τι καλύτερο για το σπίτι. Με λίγη όμως κατανόηση και οργάνωση μπορείτε να δημιουργήσετε ασφαλείς χώρους όπου το αγαπημένο σας κατοικίδιο θα μπορεί να εξερευνά και να διασκεδάζει χωρίς να προκαλεί χάος.

Για εμάς, όλα αυτά μπορεί να είναι μικρές στιγμές. Για εκείνον, όμως, το καλύτερο μέρος ολόκληρης της ημέρας. Αυτό χρειάζεται ο σκύλος μας. Ευκαιρίες να είναι…σκύλος.