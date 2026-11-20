Να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και να επιδιώξουν την επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία κάλεσε τους Ουκρανούς ο Βλαντίμιρ Πούτιν , υποστηρίζοντας ότι η Δύση δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον τους, αλλά επιδιώκει να αποδυναμώσει και να υποτάξει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, για ντοκιμαντέρ του ρωσικού Πρώτου Καναλιού με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνδέοντας τη σύγκρουση με την ιστορία της Ρωσίας και τις επιδιώξεις των δυτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ορθοδοξίας και της Ρωσικής Εκκλησίας, ενώ αποκάλυψε ότι προσεύχεται καθημερινά για τη χώρα και τον λαό του.

«Ελάτε στη δική μας πλευρά, τη σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Απευθυνόμενος απευθείας στους Ουκρανούς, ο Πούτιν τους κάλεσε να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία.

«Θα ήθελα να πω: Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί αυτή είναι η κοινή μας πλευρά. Ελάτε, λοιπόν, στην κοινή πλευρά, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά τις τραγωδίες που προκαλεί ο πόλεμος, οι δύο λαοί οφείλουν να σκεφτούν το κοινό τους μέλλον.

«Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η Ρωσία και η Ουκρανία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες προοπτικές μέσα από τη συνεργασία τους.

«Εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, σημαντικοί και να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια καλή ανάπτυξη, πρέπει, φυσικά, να είμαστε μαζί», υποστήριξε.

Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν αναφέρεται υποχρεωτικά στη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους.

«Ίσως όχι στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους, δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτό. Αλλά για ένωση με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης», σημείωσε.

«Η Δύση θέλει να μας αποδυναμώσει και να μας υποτάξει»

Ο Πούτιν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των δυτικών χωρών, κατηγορώντας τες ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία για την εξυπηρέτηση των δικών τους γεωπολιτικών συμφερόντων.

Υποστήριξε ότι η δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο δεν αποσκοπεί στην προστασία του ουκρανικού λαού, αλλά στην αποδυνάμωση της Ρωσίας.

«Όλοι όσοι τους υποστηρίζουν, ακόμη και στις σημερινές συνθήκες αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, δεν το κάνουν προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα, με στόχο να αποδυναμώσουν, να διαμελίσουν, να διαλύσουν τους πάντες στα συστατικά τους μέρη και να τους υποτάξουν στη θέλησή τους», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη σημερινή αντιπαράθεση ως συνέχεια μιας διαχρονικής πολιτικής περιορισμού της ρωσικής ισχύος, επικαλούμενος την αρχή «διαίρει και βασίλευε». «Η ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι, μόλις γινόταν ισχυρότερη και πιο δυνατή, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που ήθελαν να εφαρμόσουν την αρχή “διαίρει και βασίλευε”», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος αυτής της πολιτικής είναι να καταστεί η Ρωσία περισσότερο υποχωρητική απέναντι στα συμφέροντα άλλων κρατών.

Επίθεση στην ουκρανική ηγεσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στράφηκε και κατά της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι στην εξουσία δεν βρίσκονται πραγματικοί πατριώτες, αλλά εθνικιστές που καλλιεργούν την εχθρότητα απέναντι σε άλλους λαούς.

«Με αυτό το μίσος δεν μπορείς να φτάσεις μακριά», δήλωσε.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποδώσει την οικονομική και παραγωγική αποδυνάμωση της Ουκρανίας στην περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όπως υποστήριξε, η Ουκρανία έχασε σημαντικούς τομείς της βιομηχανίας της, μεταξύ των οποίων τη ναυπηγική, την αεροναυπηγική και την παραγωγή πυραύλων.

«Στην πράξη, υπήρξε αποπληθυσμός και αποβιομηχάνιση. Τα πάντα κατέρρευσαν», ανέφερε.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η κατάρρευση αυτή είχε προηγηθεί των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Οι δηλώσεις του, ωστόσο, παραβλέπουν τις εκτεταμένες καταστροφές που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή από τον Φεβρουάριο του 2022 σε ουκρανικές πόλεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και υποδομές μεταφορών.

«Η Ρωσία μπορεί να γίνουν η κιβωτός του χριστιανισμού»

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στον ρόλο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και στη σχέση της με το ρωσικό κράτος.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης. «Η Ρωσία και η Ορθοδοξία μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο εκείνης της κιβωτού για την οποία μιλήσατε», δήλωσε απευθυνόμενος στον Κουστουρίτσα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Εκκλησία και το κράτος έχουν κοινό στόχο τη διατήρηση της ανθρώπινης ύπαρξης και της πνευματικότητας.

«Προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία»

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στη θρησκευτική του πίστη.

«Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και για τον λαό μας», δήλωσε.

Μιλώντας για την ανθρώπινη ύπαρξη, υποστήριξε ότι η ψυχή αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της. «Το θεμελιώδες και σημαντικότερο συστατικό κάθε ανθρώπου είναι η ψυχή, δηλαδή αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη ψυχή είναι αιώνια και απεριόριστη, όπως το Σύμπαν», ανέφερε.

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που, όπως είπε, λαμβάνει από τη ρωσική κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς την απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της χώρας.