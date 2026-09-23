Πούτιν: Η υψηλή συμμετοχή στις εκλογές δείχνει ότι οι Ρώσοι στηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις

ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι οι Ρώσοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης και τις ένοπλες δυνάμεις.

Τα σχεδόν πλήρη αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι το προσκείμενο στον Πούτιν κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» διατήρησε την αποφασιστική πλειοψηφία του στο εθνικό κοινοβούλιο, σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα που απέκλεισε τους περισσότερους υποψηφίους που αντιτίθενται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.