Πούτιν: Η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή

ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως είπε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθίνει.

Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευχθούν, είπε ο Πούτιν.

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές —και οι ευκαιρίες που προσφέρουν— τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία να αναλάβει κανείς κινδύνους με σκοπό ένα φαινομενικά τεράστιο κέρδος», δήλωσε ο Πούτιν.

Κρεμλίνο: Η πυρηνική προειδοποίηση της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ σημαίνει να διασφαλίσει την ασφάλεια του Καλίνινγκραντ

Παράλληλα, η πρόσφατη επιστολή της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ στην οποία υπογράμμιζε την ετοιμότητά της να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων εάν η δυτική Συμμαχία προσπαθήσει να αποκόψει το Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ενέργεια αντιπαράθεσης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική Θάλασσα.

Σε έγγραφο που εστάλη στο ΝΑΤΟ και το είδε το Reuters, η Μόσχα κατηγόρησε τη Συμμαχία για «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πολιτική» που ενέχει «υψηλούς κινδύνους να ξεσπάσει μια άμεση ένοπλη σύγκρουση».