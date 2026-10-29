Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν το επιθυμεί – Δεν θα υπάρξουν νικητές

ΗΡωσία είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο πολέμου με την Ευρώπη, αλλά δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη, δήλωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης δεν θα υπάρξουν νικητές.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να στηρίξει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ευρωπαϊκές χώρες, σχολιάζοντας την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Πούτιν, αναφερόμενος στις συζητήσεις στην Ευρώπη για την προετοιμασία απέναντι σε μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία έως το 2030. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει πόλεμο με τις ευρωπαϊκές χώρες και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην ασφάλεια στη Βαλτική Θάλασσα, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί στην περιοχή μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη στα Στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Μόσχα θα απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος συνέδεσε τις αναφορές στη Βαλτική με το ζήτημα της τήρησης του διεθνούς δικαίου στη θάλασσα, το οποίο, όπως είπε, έθεσαν οι Ευρωπαίοι συνομιλητές του.

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς η Βαλτική αποτελεί κρίσιμη περιοχή για την ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ενεργειακές υποδομές της βόρειας Ευρώπης.