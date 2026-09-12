Πούτιν: Η άνοδος της AfD αποτέλεσμα των «λαθών» της Δύσης

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνέδεσε την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ με, όπως είπε, τα «συστηματικά λάθη» των δυτικών κυβερνήσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των BRICS, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι σημερινές εξελίξεις στην Ευρώπη αποτελούν συνέπεια λανθασμένων επιλογών της Δύσης στους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι εντείνουν την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και καλλιεργούν ανησυχία στις κοινωνίες τους, υποστηρίζοντας ότι αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στις κάλπες.

Η AfD συγκέντρωσε ποσοστό 43,8% στις εκλογές της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ, καταγράφοντας επίδοση-ρεκόρ και πλησιάζοντας την απόλυτη πλειοψηφία.

«Ο κόσμος στις ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, εκτιμώντας ότι αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και το αποτέλεσμα στη Γερμανία.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι δεν έχει κανέναν λόγο να εμπλακεί σε σύγκρουση μαζί τους.

Όπως ανέφερε, τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις και τα σύνορα στην Ευρώπη έχουν διαμορφωθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει, πάντως, ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδίαζε πόλεμο.

Ο Πούτιν απέδωσε, αντιθέτως, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συζητήσεις που διεξάγονται στην Ευρώπη σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.