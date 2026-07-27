Πούτιν: Είμαι πεπεισμένος ότι, αργά ή γρήγορα, η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη

Η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη αργά ή γρήγορα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι αυτά τα εδάφη κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το TASS.

Έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς του Ρωσικού Ναυτικού.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ίσως αυτό να μην συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, δύο χρόνια, 10 χρόνια ή 15 χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία ήταν ο μόνος εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο αποφάσισε να θεωρήσει τη Μόσχα εχθρό.

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία. Αλλά αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο, δυνατό και συμφέρον για αυτούς να κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με το Ρωσικό Ναυτικό.