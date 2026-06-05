Πούτιν: Απορρίπτει μια συνάντηση με τον Ζελένσκι – Επίθεση κατά ΕΕ

Οπρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν βλέπει τον λόγο» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα, αφού ο Ουκρανός ομόλογός του, σε ανοιχτή επιστολή του, πρότεινε να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες για να συμφωνήσουν τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει παρά μόνο αφού η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της.

Μιλώντας στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σχολίασε επίσης την επιστολή του Ζελένσκι, την οποία χαρακτήρισε «αγενή» σε ορισμένα σημεία της, λέγοντας ότι δεν του φάνηκε ότι ήταν μια ειλικρινής προσφορά για συνομιλίες.

«Η επιστολή αυτή περιέχει μερικές μάλλον αγενείς διατυπώσεις. Ήταν αυτός ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση ενώπιος ενωπίω ή ένας τρόπος για να μην γίνει αυτή η συνάντηση; Νομίζω ότι ήταν το δεύτερο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Δεν βλέπω τον λόγο προς το παρόν», χρειαζόμαστε βιώσιμες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο η Ουκρανία δεν θέλει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγυηθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν «κάποια οικονομική ζημιά» αλλά δεν θεωρεί ότι απειλούν την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει «ελκυστική» στους επενδυτές.

Επίθεση Πούτιν σε ΕΕ: «Η ελίτ της Ευρώπης βυθίζει όλο και περισσότερες χώρες στο χάος»

Κατά την ομιλία του εστίασε στις οικονομικές επιδόσεις της Ρωσίας και στην κριτική του προς τη Δύση και όχι στην επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά των ισχυρών κρατών της Ευρώπης.

Παρά τις προσδοκίες ότι θα προχωρούσε έστω και σε μια έμμεση αναφορά στην επιστολή που δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τον σε απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέφυγε κάθε σχετική αναφορά. Στην ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης επικεντρώθηκε στην οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική κατά της Ευρώπης, βασικού συμμάχου του Κιέβου.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις «ευρωπαϊκές ελίτ» ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να «βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος».

Συνεχίζοντας την κριτική του, υποστήριξε ότι «η επιθετική πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας είναι κοντόφθαλμη και όχι μόνο οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά υπονομεύει και την παγκόσμια ασφάλεια».

«Βλέπουμε τις αναταράξεις που υφίστανται οι ενεργειακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένταση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κοντόφθαλμη πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από επιθετική ρητορική, οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια των θέσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και, επιπλέον, υπονομεύει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η «κλοπή» των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει πλήξει την αξιοπιστία του δολαρίου και του ευρώ.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, επίσης, ότι η συμβολή των χωρών της G7 στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι μικρότερη από εκείνη των χωρών των BRICS.

«Αν εξετάσουμε τη δυναμική της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την τελευταία πενταετία, οι χώρες των BRICS αντιπροσωπεύουν το 49% της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η συμβολή της G7 ανέρχεται στο 18%», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Περίπου το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας πραγματοποιείται πλέον σε ρούβλια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στη Ρωσία έχει υποχωρήσει αισθητά και εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 5,2% το 2025.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Παρασκευή τις δυτικές χώρες για αθέμιτο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι «έχουν πάντα μια δικαιολογία» για να επιβάλλουν μέτρα που περιορίζουν την ικανότητα άλλων χωρών να ανταγωνίζονται.

Ως παραδείγματα τέτοιων «δικαιολογιών» ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

«Μπορεί κανείς να βρει αφορμή για οτιδήποτε, όμως η βασική αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός», δήλωσε ο Πούτιν.