Που πάει ο Πέγκας που παραιτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο;

Η απόφαση του Σπύρου Πέγκα, επικεφαλής της τρίτης παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραιτηθεί απο Δημοτικός Σύμβουλος, όχι όμως απο επικεφαλής της “Θεσσαλονίκης για Όλους” προκάλεσε πολλές συζητήσεις.

Οι περισσότεροι έκαναν τη σκέψη πως η πολιτική του αυτή απόφαση συνδέεται με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Το όνομά του το συναντήσαμε στα σενάρια για υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ και με την ΕΛΑΣ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Με το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε ενώ με την ΕΛΑΣ είναι ακόμη ανοικτό…

Η παραίτησή του πάντως απο τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου προφανώς και περιορίζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2028…