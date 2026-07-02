ΠΟΥ: Κηρύσσει το τέλος του επεισοδίου χανταϊού που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο

Oεπικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε σήμερα τη λήξη του επεισοδίου του χανταϊού, που είχε κηρυχθεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία παγκοσμίως.

«Σήμερα, το τελευταίο άτομο που είχε έλθει σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εκτεθεί στον χανταϊό, πάνω στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ολοκλήρωσε την περίοδο καραντίνας, οι εξετάσεις του βγήκαν αρνητικές και επέστρεψε σπίτι της», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Κανένα άλλο κρούσμα δεν καταγράφηκε από την 25η Μαΐου. Επομένως, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε πως ο ΠΟΥ θεωρεί ότι η έξαρση του χανταϊού έλαβε τέλος», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως υπήρξαν 13 κρούσματα που συνδέονταν με αυτό το επεισόδιο, εκ των οποίων τρεις νεκροί.

Συνολικά, «περισσότερες από 650 επαφές ταυτοποιήθηκαν και επιτηρήθηκαν από τις υγειονομικές αρχές σε 33 χώρες και εδάφη», διευκρίνισε.

Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να εργάζεται με τις κυβερνήσεις των συνεργαζόμενων χωρών προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα αυτό το επεισόδιο και τον χανταϊό.

«Συντονίζουμε επίσης μια έρευνα που εμπλέκει 21 χώρες, με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα πώς εξελίσσεται η νόσος, κάτι που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών και εμβολίων ενόψει μελλοντικών επιδημιολογικών εξάρσεων, εξήγησε ο Τέντρος.

Τα 13 κρούσματα που καταγράφηκαν σε αυτό το επεισόδιο είναι ελάχιστα σε σύγκριση με δεκάδες χιλιάδες μολύνσεις από χανταϊό, έναν σπάνιο ιό για τον οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία, που καταμετρώνται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Αλλά αυτές είναι, τις περισσότερες φορές, το αποτέλεσμα μιας άμεσης μόλυνσης από ένα ζώο, συνήθως ένα τρωκτικό.

Η ανησυχία εδώ αφορούσε τον κίνδυνο μετάδοσης από τον έναν άνθρωπο στον άλλο: το εν λόγω στέλεχος, γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων, είναι το μόνο που είναι γνωστό ότι επιτρέπει τέτοια μόλυνση.

Προέλευση της έξαρσης;

Την 1η Απριλίου, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με σημαία Ολλανδίας, απέπλευσε από το λιμάνι της Ουσουάιας, με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο και ενδιάμεση στάση στα απομονωμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού.

Μετά την ανακάλυψη του ιού, το πλοίο κατευθύνθηκε στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να αποβιβάσει τη 10η Μαΐου περισσότερους από 120 επιβάτες.

Το κρουαζιερόπλοιο πολικών εξερευνήσεων έδεσε τελικά την 18η Μαΐου στο λιμάνι του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, με μειωμένο πλήρωμα, το οποίο υποχρεώθηκε να μπει σε καραντίνα αρκετών εβδομάδων.

Συνολικά, δύο θάνατοι σημειώθηκαν στο πλοίο: ένας Ολλανδός, τον Απρίλιο και μία Γερμανίδα, τον Μάιο. Το τρίτο πρόσωπο, η σύζυγος του πρώτου, πέθανε στα τέλη Απριλίου στη Νότια Αφρική, αφού είχε φύγει από το πλοίο.

Για τον πρώτο θάνατο, η σχέση με τον χανταϊό δεν αποδείχθηκε με βεβαιότητα, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία επιδημιολογική εξέταση, όμως θεωρήθηκε πιθανό λόγω της επιδημίας που ακολούθησε.

Αυτό το πρόσωπο, ένας Ολλανδός επιβάτης, είχε διαμείνει 48 ώρες στην Γη του Πυρός προτού επιβιβαστεί.

Προτού μεταβεί στην Ουσουάια, είχε περάσει τέσσερις μήνες ταξιδεύοντας στην Αργεντινή, με επισκέψεις στη Χιλή, όπου υπάρχει επίσης ο χανταϊός, και στην Ουρουγουάη.

Η προέλευση της επιδημίας δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.