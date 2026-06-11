ΠΟΥ: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες της από τη ζέστη

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες της από την ακραία ζέστη, καθώς η κλιματική κρίση επιταχύνεται, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνοντας πως η Γηραιά Ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια στον κόσμο.

Ο αρμόδιος για την Ευρώπη Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε δήλωσε ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη. Περιέγραψε τη ζέστη σαν έναν σιωπηλό φονιά, η δράση του οποίου μπορεί να προληφθεί, αν η Ευρώπη χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που ήδη διαθέτει.

Ο Χανς Κλούγκε παρουσίασε στο Βερολίνο επικαιροποιημένες οδηγίες για μέτρα προστασίας από τη ζέστη στη διάρκεια της γερμανικής ημέρας δράσης κατά της ζέστης, δίπλα στoν Γερμανό ομοσπονδιακό υπουργό Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ και την κρατιδιακή υπουργό Υγείας του Βερολίνου Ίνα Τσιμπόρα. Οι οδηγίες αυτές επικεντρώνουν στην προστασία των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων ομάδων.

O Σνάιντερ δήλωσε πως η κλιματική αλλαγή γίνεται ήδη αισθητή σε όλο τον πλανήτη και περιέγραψε την προστασία από τη ζέστη ως ένα κοινωνικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές συχνά πασχίζουν για να προστατευθούν από ακραίες θερμοκρασίες.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η επέκταση των χώρων πρασίνου θα μπορούσαν να μετριάσουν τις συνέπειες της ζέστης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ακραία ζέστη προκαλεί κάθε χρόνο αύξηση των κρουσμάτων ασθενειών και των πρόωρων θανάτων, καθώς και οικονομικές απώλειες που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ