ΠΟΥ: Η επιδημία του Έμπολα στο Κονγκό βρίσκεται ακόμη σε φάση εξάπλωσης

Ηεπιδημία του Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί και συνεχίζει να εξαπλώνεται, με τη μετάδοση να τροφοδοτείται από τις μετακινήσεις του πληθυσμού, όπως δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει επιβεβαιώσει 1.561 κρούσματα, εκ των οποίων 506 θάνατοι, στο χειρότερο μέχρι σήμερα ξέσπασμα του σπάνιου στελέχους «Bundibugyo» του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία ή ίαση.

«Δυστυχώς, βρίσκεται ακόμα σε φάση εξάπλωσης. Θα θέλαμε να πούμε ότι η κατάσταση σταθεροποιείται, αλλά ειλικρινά δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Μπουνία, το επίκεντρο της επιδημίας, η Δρ Άννα Άνσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη χώρα.

Ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως ο σχεδόν πλήρης κορεσμός ορισμένων κέντρων θεραπείας του Έμπολα, με ποσοστά πληρότητας γύρω στο 90%.

Μια άλλη δυσκολία είναι ότι οι εργαζόμενοι που αρρωσταίνουν στην πόλη των ορυχείων Μονγκμπουάλου δεν αναζητούν θεραπεία τοπικά, αλλά ταξιδεύουν και μεταδίδουν τη νόσο σε νέες περιοχές, πρόσθεσε.

«Οι μετακινήσεις του πληθυσμού, η επίμονη ανασφάλεια και η ευπάθεια του συστήματος υγείας συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο της επιδημίας», ανέφερε.