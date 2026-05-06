ΠΟΥ για χανταϊό: Ο κίνδυνος στην φάση αυτή παραμένει χαμηλός για την δημόσια υγεία

Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius «παραμένει χαμηλός» στην φάση αυτή για δημόσια υγεία παγκοσμίως, δήλωσε την Τετάρτη (6/5) ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παγκοσμίως παραμένει χαμηλός», έγραψε στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρινίζοντας ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες (του MV Hondius) για την στενή εποπτεία της κατάστασης της υγείας των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με τις χώρες για την διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και οποιαδήποτε απομάκρυνση κριθεί αναγκαία».

Το παράρτημα του ΠΟΥ στην Αμερική προειδοποίησε τον Δεκέμβριο ότι οι μολύνσεις χανταϊού αυξάνονται στην περιοχή, ιδιαίτερα στη Βολιβία και την Παραγουάη. Η Βραζιλία και η Αργεντινή – που έχει τα περισσότερα κρούσματα – έχουν επίσης δει να αυξάνεται η θνητότητα.

Η Αργεντινή ανέφερε 21 θανάτους πέρυσι, ποσοστό θνητότητας 32% μεταξύ των 66 που μολύνθηκαν από το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, συγκριτικά με μέσο όρο 15% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.