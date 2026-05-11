ΠΟΥ: Επιβεβαιώθηκαν επτά κρούσματα χανταϊού μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

«Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού παγκοσμίως

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός», διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έπειτα από επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε»

Ο ίδιος τόνισε ότι ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (…) Δεν πρόκειται για νέο Covid», υπογράμμισε.