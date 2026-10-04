ΠΟΞ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Πρόεδρος ο Γιάννης Χατζής

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων – όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 3 Οκτωβρίου 2026 στο ElectraPalace Athens – συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Αξιώματα & Αρμοδιότητες

Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος

Στυλιανός Κριαράς, Α΄ Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ηρακλής Τσιτλακίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος Μικρών και Πολύ Μικρών Οικογενειακών Ξενοδοχείων

Γεράσιμος Τιμοθεάτος, Γ΄ Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Αντώνης Παγώνης, Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Κυριακάκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Εντεταλμένος Σύμβουλος Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας

Ιωάννης Λασπάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας

Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Έρευνας

Χαράλαμπος Βούλγαρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ιορδάνης Μιχαηλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών

Ευάγγελος Κατσαράς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σοφία Φλέγκα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ειδικών Μορφών Τουρισμού