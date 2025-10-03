Ποτό σε πλαστικό ποτήρι – Γιατί οι νέοι προτιμούν να διασκεδάζουν στα πεζοδρόμια

Κάθε νύχτα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και σε μικρότερες πόλεις όπως η Πάτρα και η Λάρισα, μια συνήθεια φαίνεται να εδραιώνεται: νέοι άνθρωποι συνωστίζονται στα πεζοδρόμια και στις γωνίες των δρόμων, πίνοντας κρασί ή απεριτίφ από πλαστικά ποτήρια. Η μουσική διαχέεται από τα κοντινά καταστήματα, οι συνομιλίες πλημμυρίζουν τον αέρα και η διάκριση μεταξύ δημόσιου χώρου και ιδιωτικής επιχείρησης ξεθωριάζει. Αυτά είναι τα «street bars», ένα φαινόμενο που έχει αναδιαμορφώσει την ελληνική νυχτερινή ζωή την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αναπτύσσεται, προκαλώντας συζήτηση όσο και έντονη κριτική.

Στην ουσία τους, τα street bars είναι συνήθως μικρά καταστήματα -συχνά καφετέριες, μπαρ με φαγητό ή ακόμα και ντελικατέσεν κατά τη διάρκεια της ημέρας- που ανοίγουν τις πόρτες τους το βράδυ και σερβίρουν ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης. Αντί να προσκαλούν τους πελάτες να καθίσουν μέσα, τους ενθαρρύνουν, ή τουλάχιστον τους επιτρέπουν, να συγκεντρωθούν μπροστά από το κατάστημα, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά τον δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ένας ζωντανός, ανεπίσημος χώρος συνάντησης όπου άγνωστοι αναμειγνύονται και φίλοι συναντιούνται σε ένα είδος αστικού πάρτι χωρίς τοίχους.

Το φαινόμενο είναι πιο δημοφιλές μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στα τέλη της εφηβείας, στα είκοσί τους και στα τριάντα τους. Για πολλούς, η ελκυστικότητά του έγκειται στην ελευθερία και την ανεπισημότητα της εμπειρίας. «Δεν θέλουμε να είμαστε κλεισμένοι σε ένα μπαρ, ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός», λέει η Χρυσάνθη, 24 ετών φοιτήτρια που κατοικεί στο Παγκράτι. «Νιώθω πιο ζωντανή όταν είμαι έξω, με τους περαστικούς, τη μουσική να παίζει και τους φίλους μου να εμφανίζονται ξαφνικά».

Αυτή η στάση αντανακλά μια γενεαλογική αλλαγή. Ενώ τα παραδοσιακά καφέ και μπαρ εξακολουθούν να ευδοκιμούν, πολλοί νεότεροι Ελληνες απορρίπτουν το συμβατικό μοντέλο τού να κάθεσαι σε ένα τραπέζι, να παραγγέλνεις ποτά και να μένεις ακίνητος. Αντ’ αυτού, προτιμούν να στέκονται όρθιοι, να περιφέρονται και να κοινωνικοποιούνται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο. Από πολλές απόψεις, η σκηνή των street bar αντικατοπτρίζει την ενέργεια των φεστιβάλ -συλλογική, αυθόρμητη και κοινοτική- αλλά χωρίς τη δομή ενός προγραμματισμένου γεγονότος.

Πώς ξεκίνησε η αγάπη μας για τα μπαρ του δρόμου;

Αν και οι άτυπες μαζώξεις στους δρόμους υπήρχαν και πριν -βλέπε το The Chelsea Bar στο Παγκράτι που μας σύστησε το πώς είναι να πίνεις το ποτό σου στον δρόμο-, η πανδημία COVID-19 τις επιτάχυνε και τις κανονικοποίησε στην Ελλάδα. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdown -περιορισμένος αριθμός θέσεων σε εσωτερικούς χώρους, απαγόρευση κυκλοφορίας και αυστηροί κανόνες αποστασιοποίησης- ώθησαν τους ανθρώπους να βγουν έξω. Οταν τα μπαρ και τα καφέ αναγκάστηκαν να μειώσουν τη χωρητικότητά τους ή να κλείσουν εντελώς, πολλοί νέοι Έλληνες στράφηκαν στους δημόσιους χώρους, έξω ακριβώς από τα αγαπημένα τους στέκια, για να κοινωνικοποιηθούν.

Με τα μπαρ να είναι επίσημα κλειστά ή να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, ορισμένοι ιδιοκτήτες προσαρμόστηκαν. Οι πελάτες, στους οποίους απαγορευόταν να καθίσουν μέσα, απλώς μαζεύονταν έξω. Αυτό θόλωσε τη γραμμή μεταξύ της κατανάλωσης εκτός χώρου και της κατανάλωσης εντός χώρου και σύντομα έγινε συνήθεια. Επιπλέον, μετά από μήνες απομόνωσης, υπήρχε μια συλλογική επιθυμία για συντροφικότητα. Οι δημόσιοι χώροι μετατράπηκαν σε αυτοσχέδιες κοινωνικές αρένες όπου οι νέοι μπορούσαν να επανασυνδεθούν, να μοιραστούν μουσική και να ανακτήσουν μια αίσθηση κανονικότητας. Αυτό που ξεκίνησε ως αναγκαιότητα σύντομα έγινε μέρος της κουλτούρας των νέων. Αυτό λοιπόν που είναι εντυπωσιακό, είναι το πώς η συνήθεια επέζησε της πανδημίας. Ακόμα και μετά την άρση των περιορισμών στους εσωτερικούς χώρους, πολλοί νέοι προτιμούσαν τον δρόμο από τα μπαρ. Η αίσθηση της ελευθερίας, η ενέργεια του πλήθους και η απουσία τυπικότητας αποδείχθηκαν πιο ελκυστικές από την επιστροφή στο παλιό μοντέλο. Οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη ζήτηση, συνέχισαν να σερβίρουν ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους δρόμους χωρίς να επενδύουν σε νέα τραπεζοκαθίσματα.

Η οικονομία του πεζοδρομίου

Υπάρχει όμως και μια οικονομική διάσταση σε όλο αυτό το φαινόμενο. Τα street bar προσφέρουν συχνά φθηνότερα ποτά από τα παραδοσιακά καταστήματα, εν μέρει επειδή εξοικονομούν γενικά έξοδα, όπως έπιπλα, προσωπικό εξυπηρέτησης και ακόμη και επίσημες άδειες. Για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρο. Επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους στον δημόσιο δρόμο χωρίς να πληρώνουν επιπλέον ενοίκιο, διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν αποτελεσματικά τη χωρητικότητά τους. Αντί να εξυπηρετούν 30 πελάτες στο εσωτερικό, μπορούν να εξυπηρετήσουν 150 έξω, όλοι όρθιοι σε δημόσιο χώρο. Κάπως έτσι, γεννιούνται μαγαζιά των 30 τ.μ. που εκμεταλλεύονται το στενό, το δρομάκι, το πεζοδρόμιο, την πλατεία μπροστά τους και μετατρέπονται από ένα απλό, μικρό μπαράκι, σε ένα μεγάλο αυτοσχέδιο πάρτι.