Πόθεν έσχες: Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν».
Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.
Το πλήθος των δηλώσεων είναι:
- για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,
- για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.
- Δείτε αναλυτικά εδώ τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2023 (χρήση 2022)
- Δείτε αναλυτικά εδώ τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2024 (χρήση 2023)
Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΧΡΗΣΗ 2023)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΧΡΗΣΗ 2022)
Nίκος Ανδρουλάκης
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Σωκράτης Φάμελλος
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Δημήτρης Κουτσούμπας
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Κυριάκος Βελόπουλος
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Αλέξης Χαρίτσης
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023