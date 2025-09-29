Πόθεν έσχες: Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν».

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΧΡΗΣΗ 2023)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΧΡΗΣΗ 2022)

Nίκος Ανδρουλάκης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Δημήτρης Κουτσούμπας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Αλέξης Χαρίτσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023