Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Έως τις 3 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο περίπου 300.000 υπόχρεοι να υποβάλουν τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες για το 2026. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα pothen.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Πριν οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους, οι υπόχρεοι χρειάζεται να ελέγξουν την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων και να προσθέσουν όσα δεδομένα δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα στην εφαρμογή.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, ανάλογα με τη θέση ή την ιδιότητά τους, όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δικαστικοί λειτουργοί και ορισμένες κατηγορίες στελεχών του Δημοσίου.

Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε θέσεις των μέσων ενημέρωσης που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών και Σωμάτων Ασφαλείας.

Επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Έλεγχος πριν από την οριστικοποίηση

Τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα, επενδύσεις, συμμετοχές σε εταιρείες και θυρίδες βρίσκονται μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν πριν από την υποβολή.

Η αυτόματη προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της δήλωσης. Γι’ αυτό απαιτείται έλεγχος τόσο των δεδομένων που εμφανίζονται στην πλατφόρμα όσο και τυχόν ελλείψεων.

Διορθώσεις και εκπρόθεσμη υποβολή

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα προβλέπεται δυνατότητα διορθώσεων μέσα σε έναν μήνα. Το διάστημα αυτό αφορά τη διόρθωση της δήλωσης και δεν παρατείνει την προθεσμία της αρχικής υποβολής.

Η εκπρόθεσμη υποβολή μπορεί να συνεπάγεται οικονομικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές παραλείψεις ή ανακριβή στοιχεία ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετες συνέπειες.