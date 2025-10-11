Πότε θεωρείται μια γάτα ηλικιωμένη; Πώς θα το καταλάβετε

Και να που η γατούλα μας μεγάλωσε και άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά της. Είναι πιο νωχελική και δεν έχει την ενέργεια που είχε. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι ότι κάτι της συμβαίνει. Μήπως αρχίζει να γερνάει; Πότε λοιπόν μια γάτα θεωρείται ηλικιωμένη;

Ο μέσος όρος ζωής της γάτας είναι 13-15 χρόνια, αν και πολλές μπορούν να ζήσουν μέχρι και 20 χρόνια ή και περισσότερο. Απλά αυτό είναι η εξαίρεση.

Αλλά πότε θεωρείται μια γάτα ως ηλικιωμένη και τι σημαίνει το να είναι ηλικιωμένη; Ακολουθεί μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη γήρανση της γάτας σας και πώς να τη διατηρήσετε χαρούμενη και υγιή.

Πότε μια γάτα θεωρείται ηλικιωμένη;

Σύμφωνα με την American Academy of Family Physicians, οι γάτες θεωρούνται ηλικιωμένες μετά την ηλικία των 9-10 ετών. Ωστόσο, πολλοί κτηνίατροι αντιμετωπίζουν τις γάτες ως ηλικιωμένες από την ηλικία των 7 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξετάσεις τους θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά- από ετήσιες σε εξαμηνιαίες. Όσοι όμως έχουν γάτα γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα σημάδια αρρώστιας ή πόνου είναι δύσκολα να εντοπιστούν καθώς εκείνες είναι πολύ καλές στο να κρύβουν πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχουν.

Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι η γάτα σας γέρασε

-Απώλεια βάρους

-Δυσκολία στο να πηδάει, μειωμένη κινητικότητα

-Δεν τρώει όσο έτρωγε

-Εμφάνιση οδοντικών νόσων

-Μειωμένη όραση, ιδιαίτερα τη νύχτα

-Μειωμένη ακοή

-Περισσότερος ύπνος – είναι λιγότερο δραστήρια

-Λιγότερη περιποίηση του εαυτού της

-Σημάδια σύγχυσης, όπως άσκοπη περιπλάνηση στο σπίτι

-Ατυχήματα στο σπίτι ή δυσκολία να φτάσει στην τουαλέτα της

Προβλήματα υγείας

Μερικές από τις κοινές παθήσεις που αναπτύσσουν οι ηλικιωμένες γάτες περιλαμβάνουν:

Οδοντική νόσος: Η οδοντική νόσος πλήττει πάνω από το 80% των γατών άνω των 5 ετών. Η καθημερινή στοματική υγιεινή στο σπίτι με μια μικρή οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα για γάτες με ένζυμα θα αποτρέψει τη συσσώρευση πλάκας στα δόντια της γατούλας σας. Ο ετήσιος δε καθαρισμός των δοντιών θα βοηθήσει επίσης να διατηρήσετε τα δόντια της υγιή.

Οστεοαρθρίτιδα: Η αρθρίτιδα στις γάτες είναι μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων που πλήττει πάνω από το 90% των γατών ηλικίας 10 ετών και άνω.

Νεφροπάθεια: Η νεφροπάθεια στις γάτες εμφανίζεται σε πάνω από το 20% των γατών. Τα συμπτώματα της νεφρικής νόσου στα αιλουροειδή μπορεί να είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού ή μεγαλύτερες ποσότητες ούρων στην αμμολεκάνη τους, η απώλεια όρεξης ή η απώλεια βάρους.

Υπερθυρεοειδισμός: Τα συμπτώματα είναι: Απώλεια σωματικού βάρους, αυξημένη όρεξη και δίψα, υπερκινητικότητα και νευρικότητα, ταχυκαρδία, γρήγορος παλμός καρδιάς, εμετοί και διάρροιες, κακή ποιότητα τριχώματος.

Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου: Ο εμετός, η διάρροια και η απώλεια βάρους είναι τα πιο τυπικά συμπτώματα της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου σε γάτες. Πρόκειται για ένα πολύ κοινό πρόβλημα σε γάτες μέσης ηλικίας και ηλικιωμένες.

Διαβήτης: Ο διαβήτης είναι μια κοινή ασθένεια των ηλικιωμένων γατών, ιδιαίτερα αυτών που είναι υπέρβαρες. Η διαχείριση του βάρους είναι σημαντική για την πρόληψη του διαβήτη.

Καρκίνος: Ο καρκίνος του εντέρου, του μαστού και του στόματος είναι πιο συνηθισμένος σε ηλικιωμένες γάτες.

Σύνδρομο γνωστικής δυσλειτουργίας: Το 80% των γατών παρουσιάζει σύνδρομο γνωστικής δυσλειτουργίας σε ηλικία 15 ετών και άνω. Τα σημάδια άνοιας στα γάτες περιλαμβάνουν αποπροσανατολισμό, φωνές (ειδικά τη νύχτα), ατυχήματα μέσα στο σπίτι, κρύψιμο σε διάφορα μέρη, κακή περιποίηση του σώματος και ύπνο πιο πολύ από το συνηθισμένο.

Πώς θα βοηθήσετε την ηλικιωμένη γάτα σας στην καθημερινότητά της

Αν η γάτα μας είναι σε ηλικία που θεωρείται ηλικιωμένη, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητά της.

Φροντίζοντας μια ηλικιωμένη γάτα

Η διατήρηση της υγείας της ηλικιωμένης γάτας σας απαιτεί τακτικούς ελέγχους από τον κτηνίατρό σας και κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι. Οι ηλικιωμένες γάτες έχουν σε αυτή την ηλικία περισσότερο από ποτέ την ανάγκη σας. Μερικές φορές ξεχνούν να φάνε και να πιουν νερό ή δεν μπορούν εύκολα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σκάλες. Οπότε μη βάλετε την αμμολεκάνη τους ή τα μπολάκια φαγητού τους σε σημεία που πρέπει να ανέβουν κάποια σκαλιά. Όσον αφορά την αμμολεκάνη, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι κάποιες ηλικιωμένες γατούλες δεν μπορούν εύκολα να μπουν μέσα αν τα τοιχώματα είναι ψηλά. Οπότε αγοράστε τους κατάλληλες αμμολεκάνες. Επίσης βεβαιωθείτε ότι ο ηλικιωμένος τετράποδος φίλος σας έχει εύκολη πρόσβαση σε φρέσκο φαγητό και νερό καθημερινά.

Οι γάτες επίσης αγαπούν τα ζεστά μέρη. Οι μεγαλύτερες δε σε ηλικία τα αναζητούν περισσότερο. Σκεφτείτε να κάνετε κάτι για αυτό.

Οι απαραίτητες τακτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο

Καλό θα ήταν οι γατούλες- από 7 ετών και πάνω- να πηγαίνουν για εξέταση στον κτηνίατρο κάθε 6 μήνες και όχι κάθε χρόνο όπως ήταν πριν. Επειδή οι γάτες είναι γνωστές για το ότι κρύβουν τις ασθένειές τους, η γενική κτηνιατρική εξέταση είναι το πιο βασικό για τη διατήρηση της υγείας τους.

Παρατηρείτε προσεκτικά την ηλικιωμένη σας γάτα

Οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά και τις συνήθειες της ηλικιωμένης γάτας σας είναι καμπανάκι στο ότι δεν πάει κάτι καλά με την υγεία της. Είναι σημαντικό να σημειώσετε οποιαδήποτε αλλαγή και να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας για καθοδήγηση.

Η κατάλληλη τροφή

Η αιματολογική εξέταση της ηλικιωμένης γάτας σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους κτηνιάτρους να καθορίσουν εάν χρειάζεται αλλαγή στη διατροφή της. Η ανάλυση των επιπέδων πρωτεϊνών και φωσφόρου είναι δύο από τις πιο κρίσιμες αναλύσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τα ηλικιωμένα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με ειδική για ηλικιωμένα ζώα τροφή, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους. Οι περισσότεροι κτηνίατροι συνιστούν τη μετάβαση σε μια διατροφή για ενήλικα ζώα περίπου στην ηλικία των 7 ετών.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη ζωή της ηλικιωμένης γατούλας σας. Μην περιμένετε να μεγαλώσει πολύ. Γιατί, όπως είπαμε, η ηλικία της γήρανσης δυστυχώς ξεκινάει για άλλους κτηνίατρους στα 7 και για άλλους στα 9 χρόνια.