Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο – Αναλυτικά οι αργίες για το 2026

Νέο τριήμερο περιμένει μαθητές και εργαζομένους την 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος , μετά την αργία της Πρωτομαγιάς.

Να σημειωθεί πως, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, από κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή αυτήν την ημέρα.

Στη βάση αυτή, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Για ποιες κατηγορίες εργαζομένων είναι αργία

Σύμφωνα με ειδικές διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων αποφάσεων, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, δεν εργάζονται οι υπάλληλοι:

Βιβλιοπωλείων Διαγνωστικών Κέντρων

Δημοσιογράφους Περιοδικών

Εργοδηγούς Σχεδιαστές

Ευγηρίας Οίκων

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης κλπ

Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων

Θυρωρούς

Καπνοβιομηχανιών

Κλινικών

Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)

Περιοδικών

Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων

Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.

Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας

Ραδιοφωνικών Σταθμών

Ραδιοφώνου Τεχνικούς

Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων

Τηλεοπτικών Σταθμών

Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος

Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων

Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων

Φροντιστηρίων Μέσης Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών

Φωτοστοιχειοθέτες

Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων

Οι επόμενες αργίες του 2026