Πόσο συχνά χρειάζεται να πλένουμε τα παλτό μας;

Συνήθως οι περισσότερες από εμάς φροντίζουμε σίγουρα να πλένουμε ή να πηγαίνουμε στο καθαριστήριο τα παλτό μας στο τέλος της χειμερινής σεζόν, όμως υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες που χρειάζεται να λάβουμε υπόψιν μας αναφορικά με το κάθε παλτό μας. Αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με το πόσο συχνά φοράς το κάθε παλτό, από τι ύφασμα είναι δημιουργημένο, πόσο καιρό το έχεις στην κατοχή σου αλλά και πως το αποθηκεύεις στην ντουλάπα σου.Τα tips που θέλεις να ξέρεις όσον αφορά τα παλτό που ήδη υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα σου ή σκέφτεσαι να επενδύσεις σε αυτά, θα σε βοηθήσουν να τα κάνεις να φαίνονται σαν να είναι καινούργια, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια “ζωής” αλλά και να μυρίζουν όμορφα και όχι “κλεισούρα”.

Τα cleaning tips που χρειάζεται να ξέρεις

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί της καθαριότητας των ρούχων το πόσο συχνά επιλέγουμε να πλύνουμε ένα παλτό εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο.

Τα μάλλινα παλτό έχουν self cleansing ίνες χαρίζοντας μας έτσι περισσότερο χρόνο μέχρι το επόμενο πλύσιμο. Είναι πάνω κάτω σαν τα μαλλιά μας, λόγω της κερατίνης που περιέχουν απομακρύνουν τα βακτήρια και τις δυσάρεστες οσμές.

Τα κασμιρένια ή εκείνα που είναι μάλλινα και μεταξένια είναι περισσότερο ευαίσθητα, γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζονται συχνότερα πλύσιμο έτσι ώστε να διατηρήσουν την απαλή υφή τους.

Εάν αναρωτιέσαι για το parka πανωφόρι σου ή για ένα puffer jacket, μπορείς να το καθαρίζεις spot on όποτε εντοπίζεις έναν λεκέ επάνω του.

Τα μάλλινα παλτό είναι περισσότερα ανθεκτικά στον χρόνο από τα υπόλοιπα ενώ είναι δύσκολο να εντοπίσουμε κάποια δυσοσμία στο παλτό μας. Από όποιο υλικό κι αν είναι κατασκευασμένα τα πανωφόρια μας, είναι πολύ σημαντικό να τα αερίζουμε συχνά έτσι ώστε να αποτρέψουμε το να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον μόνιμης υγρασίας και κατά συνέπεια να έχουν αυτή την οσμή.

Χρειάζεται να πλένεις συχνότερα το παλτό που χρησιμοποιείς καθημερινά; Σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, εκτός εάν έχει λερωθεί ή εάν έχει πέσει κάτι επάνω του, μπορείς να πλένεις το παλτό σου στο τέλος κάθε χειμερινής σεζόν. Τα χειμερινά πανωφόρια μας, λόγω του ότι τα φοράμε πάνω από αρκετά ρούχα δημιουργώντας έτσι αρκετές layering στρώσεις, δεν έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας οπότε έχουμε έτσι τη δυνατότητα να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για το πλύσιμο τους τόσο συχνά.

Last but not least, προτείνεται να αφήνεις τα παλτό σου στα χέρια των ειδικών όσον αφορά την καθαριότητα τους, καθώς χωρίς αμφιβολία ένα πιθανό “ατύχημα” στο πλυντήριο μπορεί να σου στοιχίσει ένα πολύτιμο για την γκαρνταρόμπα σου παλτό.