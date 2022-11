Πόσο καλή ιδέα είναι τελικά να τα ξαναφτιάξεις με την πρώην σου

Η επιστήμη το έχει πει ξεκάθαρα: Εν αντιθέσει με την επικρατούσα πεποίθηση ότι ένας χωρισμός είναι πιο επώδυνος για τις γυναίκες, οι άντρες είναι εκείνοι που τελικά πονούν για περισσότερο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της σχέσης τους και δεν ξεπερνούν εύκολα την πρώην σύντροφό τους. Γεγονός που τους οδηγεί αυτομάτως στην σκέψη και στην επιθυμία να τα ξαναβρούν μαζί της.

Και εδώ έρχεται να παρέμβει η φωνή της λογικής ή αλλιώς η Laurel House, από τις διασημότερες συμβούλους σχέσεων στο Hollywood -είχε τη δική της εκπομπή στο E!, Famously Single- και συγγραφέας του βιβλίου Screwing the Rules: The No-Games Guide to Love για να σου εξηγήσει γιατί τελικά δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να παραγγείλεις ξαναζεσταμένο φαγητό. Να τα φτιάξεις κοινώς ξανά με το πρώην κορίτσι σου. «Είναι μια απερίσκεπτη απόφαση. Δεν μπορείς απλά να συνεχίσεις εκεί απ’ όπου σταμάτησες. Δεν μιλάμε για το διάβασμα ενός βιβλίου, που άφησες στη μέση, αλλά για τη σχέση σου», δήλωσε η House στο Playboy.

Επισήμανε μάλιστα ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που χώρισες μαζί της μες στο ΣΚ και αποφασίσετε να ξανασμίξετε για παράδειγμα μετά από μία εβδομάδα. «Το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν έχεις προλάβει ούτε εσύ, αλλά ούτε κι εκείνη να επουλώσετε τις πληγές σας και να σκεφτείτε λογικά και καθαρά τι έφταιξε και φτάσατε στο χωρισμό, με αποτέλεσμα τα θεμέλια της σχέσης σας να συνεχίζουν να είναι σαθρά… Είναι πολύ λογικό, από την άλλη, να αισθάνεσαι μόνος με μία τρύπα στην καρδιά, στο κεφάλι και στη ζωή σου, όταν ξαφνικά χωρίσεις. Ουσιαστικά, η απόγνωση και η στενοχώρια που νιώθεις είναι αυτές που σε ωθούν να καλύψεις το κενό μέσα σου και να της πεις ότι θέλεις να είστε ξανά μαζί».

Η παγίδα των fuck buddies

«Δεν είναι λίγοι οι άντρες που πέφτουν στην παγίδα του “friends with benefits” (φίλοι με προνόμια), με την ελπίδα ότι το σεξ με την πρώην θα καταλήξει σε σχέση. Η συνταγή αυτή πολύ δύσκολα πετυχαίνει και ακόμη κι αν πετύχει έχει ημερομηνία λήξης. Σύντομη», τονίζει η House και σημειώνει ότι η απόφαση που θα πάρεις θα πρέπει να είναι δραστική και ξεκάθαρη: «Είτε τελειώνεις μαζί της, όσο επώδυνο κι αν είναι, είτε αποφασίζεις να τα ξαναβρείτε, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη στρατηγική».

Η σημασία της επικοινωνίας

Βασικά, πρέπει να είσαι σαφής με τον εαυτό σου και τη σύντροφό σου σχετικά με το τι πήγε στραβά και τι είστε πρόθυμοι να κάνετε για να διορθώσετε την κατάσταση. Σύμφωνα με την House, η πλειοψηφία των σχέσεων τελειώνουν άδοξα λόγω έλλειψης επικοινωνίας. «Τα ζευγάρια συνηθίζουν να μην μιλάνε για το τι τους ενοχλεί. Δεν μιλούν για τα μικρά θέματα που έχουν. Αν ένα ζευγάρι προσπαθεί συνεχώς να αποφεύγει τους τσακωμούς και το δράμα, τα μικρά θεματάκια που έχουν μεταξύ τους, μπορεί να έρθουν στο φως για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του μεγάλου καυγά, εκείνου δηλαδή που οδηγεί στο χωρισμό».

Η ίδια προσθέτει: «Φαντάσου τη σχέση σας σαν ένα αυγό. Μόλις το αυγό σπάσει, θα βγουν από μέσα του όλες οι αλήθειες σας και τα προβλήματά σας. Πρέπει να έρθετε αντιμέτωποι μ ‘ αυτά, να τα κατονομάσετε και μιλήσετε για πρώτη φορά ειλικρινά. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για μια πιο υγιή επανασύνδεση και ως εκ τούτου μια υγιή σχέση».

Το αγκάθι της απιστίας

Όσον αφορά στην επανασύνδεση με την πρώην που σε απάτησε, η House έχει να σου πει ότι ούτε απελπισμένος είσαι, ούτε για λύπηση που θέλεις να είσαι ξανά μαζί της.

«Πολλές σχέσεις έχουν γίνει καλύτερες μετά την απιστία ενός από τους δύο συντρόφους. Κι αυτό γιατί, το κέρατο ρίχνει φως στις βαθύτερες αιτίες, στις σκοτεινές εκείνες περιοχές που γεννούν τα προβλήματα στη σχέση. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται σκληρή δουλειά και από τις δύο πλευρές, μιας και το θύμα της περίπτωσης, ο απατημένος σύντροφος ή απατημένη σύντροφος θα πρέπει να ψάξει καλά μέσα του/της για τις δικές του/της ευθύνες».

Άστους να λένε

Εν κατακλείδι, η Laurel House διευκρινίζει ότι «η επιστροφή στην πρώην είναι ζόρικη υπόθεση. Θέλει υπομονή, επιμονή, επικοινωνία και σκληρή δουλειά. Μην σε παραμυθιάζουν οι ρομαντικές κομεντί του Hollywood. Η ευτυχία δεν θα έρθει αμέσως στη σχέση μας». Επισημαίνει επίσης τη σημασία του να μην παίρνεις στα σοβαρά τους γύρω σου όταν σου λένε ότι «αφού δεν δούλεψε την προηγούμενη φορά, δεν θα δουλέψει ούτε τώρα».

«Αγνόησέ τους. Η επιτυχία της σχέσης σας δεν εξαρτάται από φίλους και οικογένεια, αλλά από εσάς τους δυο σας, τα θέλω και τις επιθυμίες σας. Αν το συνειδητοποιήσετε αυτό, τότε είστε ήδη στο σωστό δρόμο».