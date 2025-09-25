Πόσες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν έρθει στην Ελλάδα;

Σήμερα, Σεπτέμβριο του 2025, μιλάμε πλέον για 29 διαφορετικές μάρκες που έχουν βρει τον δρόμο τους στη χώρα μας, με πλήρεις γκάμες, οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, after-sales, και στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίους ελληνικούς ομίλους.

Οχήματα ηλεκτρικά, υβριδικά αλλά και με απλά συμβατικούς κινητήρες. Μοντέλα πόλης και SUV μέχρι και pick-up, το κινεζικό αποτύπωμα αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες και ανοίγει μια νέα εποχή ανταγωνισμού και επιλογών για τον Έλληνα οδηγό.

Και σημειώστε πως αυτές οι 29 νέες εταιρείες (μαζί και με άλλες που έρχονται, όπως έχει γράψει η Πίσω Κίνηση) προστίθενται στις υπάρχουσες μάρκες των αυτοκινήτων.

Ο «κορμός» της αγοράς έχει ήδη χτιστεί από MG και BYD. Η MG λειτουργεί πλήρως μέσω του Ομίλου Συγγελίδη με γκάμα MG3, MG4 και ZS και ενεργό δίκτυο πωλήσεων και after-sales. Η BYD έχει οριστεί επίσημα με εθνικό διανομέα τον Όμιλο Σφακιανάκη και έχει λανσάρει/προβάλει τα ATTO 3, SEAL, DOLPHIN και SEAL U, με φυσική παρουσία και εκδηλώσεις λανσαρίσματος.

Ο όμιλος Βασιλάκη, εκτός της Leapmotor, έχει αναλάβει δύο βαριά ονόματα. Με την Xpeng υπέγραψε στρατηγική συνεργασία για την είσοδο της μάρκας στη χώρα, ενώ έγινε και ο επίσημος εισαγωγέας της Changan. Από το δ’ τρίμηνο 2025 ξεκινούν εμπορικά τα πλήρως ηλεκτρικά Deepal S07 και S05, με τη Deepal να αντιμετωπίζεται ως διακριτή εμπορική ταυτότητα κάτω από την «ομπρέλα» Changan.

Στο «οικοσύστημα» Geely η εικόνα είναι διπλή: η Geely μπήκε επίσημα με τη GEO Mobility Hellas και πρώτο μοντέλο το αμιγώς ηλεκτρικό EX5, με εκθεσιακό χώρο και δημόσια παρουσία στην Αθήνα, ενώ η premium Zeekr της ίδιας οικογένειας πατά Ελλάδα με πλήρη δημόσια πρεμιέρα και πρόγραμμα εμπορικής έναρξης. Η έλευση της Geely και η τοποθέτηση της Zeekr ανεβάζουν τον πήχη στα premium BEV της κατηγορίας.

Στο premium ηλεκτρικό στρατόπεδο, η NIO μπαίνει μέσω της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ. Παράλληλα και η Firefly η νέα, αμιγώς ηλεκτρική μάρκα της Nio, σχεδιασμένη για τα μικρότερα μοντέλα πόλης και τις προσιτές κατηγορίες. Πρόκειται για το «δεύτερο brand» της Nio στην Ευρώπη, με στόχο να καλύψει το κενό ανάμεσα στα premium SUV/fastback της μητρικής και τα compact BEV που ζητά η αγορά. Το πρώτο της μοντέλο, το Firefly B, είναι ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία γύρω στα 330 χλμ. WLTP και ισχύ περίπου 143 ίππων, ιδανικό για καθημερινή χρήση σε πόλη και προάστια.

Ο όμιλος Chery μετρά πλέον τρεις αυτόνομες εμπορικές ταυτότητες στην Ελλάδα: Chery (από τον ομιλο SPANOS), Omoda και Jaecoo από την Star Automotive. Οι δύο τελευταίες «τρέχουν» με ξεχωριστό branding και ελληνικές πρεμιέρες, στοιχείο που τις καταγράφει ως ξεχωριστές παρουσίες στο ταμπλό της αγοράς.

Στον χώρο των value-for-money και των ελαφρών επαγγελματικών, η Maxus είναι με νέο σχήμα: αποκλειστική εισαγωγή από την Automotive Solutions (Motor Oil) και εθνική διανομή/τεχνική υποστήριξη από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με έμφαση στα eDeliver και στα pick-up.

Το «κανάλι» Spanos πέρα της μεγάλης Chery έχει αναλάβει τις Seres (σύντομα ΑΙΤΟ) και DFSK με επίσημη παρουσία, δίκτυο και ταξινομήσεις, αποδεικνύοντας ότι το κινεζικό χαρτοφυλάκιο διευρύνεται πρακτικά και όχι μόνο επικοινωνιακά. Παράλληλα τρέχουν οι LEVC, XEV (micro-cars) και Voyah (premium brand του Dongfeng).

Η Lynk & Co επεκτείνεται στη ΝΑ Ευρώπη και μπήκε και στην Ελλάδα, πλέον με τρία μοντέλα.

Η δυναμική FOTON σπό την FMS, την οποία είδαμε στην AUTO THESSALONIKI 2025 στην ΔΕΘ. Η μάρκα έχει «πατήσει» δυνατά στην εγχώρια αγορά επαγγελματικών με τρία μοντέλα, έντονη εταιρική παρουσία και δίκτυο υποστήριξης.

Οι 29 κινεζικές μάρκες στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2025

MG

BYD

Chery

Omoda

Jaecoo

Geely

Zeekr

Lynk & Co

DFSK

Seres (Aito)

Smart

Voyah (premium brand του Dongfeng)

Dongfeng

Xpeng

Leapmotor

Nio

Firefly (υπομάρκα της Nio, compact BEV)

Maxus (επαγγελματικά & pick-up)

Zhidou (micro-cars)

Yudo (Ecocar)

Foton (pick-up & επαγγελματικά)

Changan

Deepal

LEVC

XEV (micro-cars)

M-Hero

Ecocar

Farizon

Yangwang

59 μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα:

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι πιο πλούσια από ποτέ σε επιλογές. Ο πλήρης έλεγχος των στοιχείων ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ–ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο 2025 δείχνει ότι στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 59 μάρκες αυτοκινήτων με τουλάχιστον μία ταξινόμηση μέσα στο έτος.

Στη λίστα περιλαμβάνονται όλες οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες, οι πολυτελείς premium μάρκες, οι niche–ειδικές με μικρότερη παρουσία, καθώς και οι ολοένα και περισσότερες κινεζικές που αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Έτσι, οι «παλιές δυνάμεις» όπως Toyota, Peugeot, Hyundai, VW, Mercedes και BMW συνυπάρχουν με Jaguar, Maserati, Porsche, Ferrari, Rolls Royce, Lotus και Lamborghini, αλλά και με μάρκες όπως Moke, Keraboss, Ineos και Capron που κινούνται σε πιο περιορισμένο κοινό.