Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να ασκούμαστε για να δούμε αποτέλεσμα

Συχνά όταν αρχίζει μια γυναίκα να γυμνάζεται θέλει να δει αποτέλεσμα στο σώμα της όσο το δυνατόν συντομότερα. Ως ένα βαθμό αυτό συμβαίνει, καθώς η άσκηση μάς κάνει αμέσως να αισθανόμαστε καλύτερα με την έκκριση ενδορφινών που προκαλεί, αλλά στην πλειονότητα των ασκήσεων τα αποτελέσματα είναι ορατά λίγο πιο μακροπρόθεσμα, εφόσον επιθυμούμε μια καλύτερη σιλουέτα, απώλεια βάρους και μυϊκή ανάπτυξη.

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο;

Πολλές παράμετροι επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία κάποιος κερδίζει σε μυϊκό όγκο ή δύναμη από τη στιγμή που αρχίζει να γυμνάζεται επιμελώς, όπως είναι η φυσική κατάσταση, η κληρονομικότητα, η διατροφή, ειδικές μέθοδοι προπόνησης, το φύλο και η ηλικία. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, προσθέτουν μυϊκή μάζα σχεδόν με τη μισή ταχύτητα από ό,τι οι άντρες, περίπου 450 γρ. το μήνα. Αυτό οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η πλειονότητα των γυναικών αρχίζει πραγματικά να βλέπει αποτελέσματα εντός του πρώτου ή του δεύτερου μήνα, εφόσον κάνει τη γυμναστική μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας της. Αυτά τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται σιγά σιγά, αλλά γίνονται πιο αισθητά και εμφανή όσο περνάει ο καιρός και μια γυναίκα παραμένει πιστή στο πρόγραμμα άσκησης.

Αν μια γυναίκα προπονείται μία φορά στο τόσο, δεν θα δει σημαντική αλλαγή ούτε θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σίγουρα θα βελτιωθεί η διάθεσή της, αλλά το κάτι παραπάνω χρειάζεται προσήλωση. Εάν όμως βάλει τη γυμναστική στη ζωή της έως και τρεις φορές την εβδομάδα, θα διαπιστώσει σύντομα αλλαγές στο σώμα της.

Από ποια ηλικία και μετά αλλάζει ο μεταβολισμός μιας γυναίκας;

Όταν ήμασταν παιδιά, οι περισσότερες τρώγαμε όσο και ό,τι θέλαμε χωρίς να παίρνουμε γραμμάριο. Δυστυχώς αυτό αλλάζει όσο περνούν τα χρόνια. Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν είναι και ο μεταβολισμός, που επιβραδύνει από μια ηλικία και μετά, με αποτέλεσμα να καίμε λιγότερες θερμίδες. Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τις σχετικές έρευνες και διαπίστωσαν πως ο μεταβολισμός μιας γυναίκας αρχίζει να «πέφτει» στην ηλικία των 25 κατά περίπου 200 θερμίδες.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τις σχετικές έρευνες και διαπίστωσαν πως ο μεταβολισμός μιας γυναίκας αρχίζει να «πέφτει» στην ηλικία των 25 κατά περίπου 200 θερμίδες.

Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες που είναι πολύ ενεργές χρειάζονται κατά μέσο όρο 2.400 θερμίδες την ημέρα, οι μέτρια ενεργές 2.200 θερμίδες, ενώ εκείνες που κάνουν καθιστική ζωή έχουν ανάγκη από 2.000 θερμίδες ημερησίως. Αυτή η ποσότητα μειώνεται διαρκώς καθώς μεγαλώνουν.

Πώς μπορεί η άσκηση να μας προστατεύσει από την πρόσληψη βάρους;

Η τακτική προπόνηση σε εβδομαδιαία βάση θα αυξήσει τις καύσεις θερμίδων που θα κάνετε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δείτε το μεταβολισμό σας να εκτοξεύεται και το σώμα σας να μεταμορφώνεται προς το καλύτερο. Όμως η γυμναστική, εκτός από την απώλεια βάρους, σχετίζεται με πολλά ακόμα οφέλη για την υγεία, όπως είναι η βελτιωμένη διάθεση, το δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, ο μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων παθήσεων.

Συμπερασματικά, η τακτική άσκηση μπορεί, εκτός των άλλων, να λειτουργήσει βοηθητικά στην επιβράδυνση του μεταβολισμού και να σας προστατεύσει από την απότομη αύξηση του βάρους.