Πόσα αυτοκίνητα προστίθενται κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους;

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο αιχμής, αλλά μια διαρκής κρίση που βαθαίνει χρόνο με τον χρόνο. Τα στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής δείχνουν πως κάθε χρόνο προστίθενται 100.000 έως 120.000 νέα οχήματα στους δρόμους, με τη συντριπτική πλειοψηφία να κινείται στο λεκανοπέδιο.

Μέσα στο 2024, η μέση καθυστέρηση για μια απόσταση 10 χιλιομέτρων στην Αθήνα έφτασε τα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, ενώ οι οδηγοί έχασαν 111 ώρες τον χρόνο στην κίνηση, περίπου το αντίστοιχο επτά εργάσιμων ημερών.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφοριακή πίεση στην Αττική Οδό έχει αυξηθεί κατά 9,5% σε σύγκριση με το 2023 και αναμένεται να αγγίξει το 55% μέχρι το 2050, αν δεν υπάρξει δραστική παρέμβαση.

Οι προβλέψεις είναι ανησυχητικές, αφού εκτιμάται ότι οι μετακινήσεις στην Αττική θα αυξηθούν κατά 15%-20% μέχρι το 2030, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στο ήδη κορεσμένο δίκτυο.

Η κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα στην κορυφή της ατζέντας, σχεδιάζοντας τρεις παρεμβάσεις που ίσως δώσουν μια μικρή ανάσα:

Αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης,

Παράκαμψη της Ελευσίνας προς Οινόφυτα,

Διαπλάτυνση του Κηφισού.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της Αττικής Οδού, η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός), καθώς και η πρόταση για οριοθέτηση ζωνών ελεγχόμενης κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως τα έργα αργούν και η αύξηση των οχημάτων συνεχίζεται.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα – και γενικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα – δεν είναι κάτι καινούργιο. Ωστόσο, με την ετήσια αύξηση των οχημάτων και τις μετακινήσεις να πολλαπλασιάζονται, η πίεση στους δρόμους γίνεται πλέον μη διαχειρίσιμη. Οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί μπορεί να προσφέρουν κάποια ανακούφιση, αλλά είναι ξεκάθαρο πως μόνο οι υποδομές δεν αρκούν.

ΠΗΓΗ AUTOMOTO