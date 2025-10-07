Πως υποδέχτηκε το διαδίκτυο την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Πανηγύρια και χαρές για τους φίλους του Αλέξη Τσίπρα στο διαδίκτυο. Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, που πλέον θέτει νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή του τόπου και η διαφαινόμενη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος αποτέλεσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι συγκεκριμένες σελίδες είχαν μία περιορισμένη κινητικότητα από χθες το πρωί αυτή έχει πολλαπλασιαστεί. Τι ζητούν οι περισσότεροι; Αφού τον συγχαίρουν για την στάση του θέλουν το νέο κόμμα να στηθεί άμεσα. Επίσης δεν λείπουν οι συμβουλές, κυρίως για αυτούς που πρέπει να προσέχει.

Παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές τοποθετήσεις:

Μπράβο Αυτό είναι ήθος Θέλεις να περάσεις στην επόμενη φάση των σχεδίων σου παραιτείσαι δεν είσαι κολλημένος με τα 6,5 χιλιάρικα το μήνα και τα βουλευτικά προνόμια Βρες εσύ έναν να το έχει κάνει αυτό Την έδρα μη χάσουν την έδρα όλοι τους. ΑΛΕΞΗ ΠΡΟΧΩΡΆ!

Είμαστε μαζί σου.

Σε εμπιστευόμαστε.

Ανυπομονούμε και είμαστε, πολλοί!!!

Μπράβο του αυτός είναι σωστός πολιτικός δεν σκέφτεται τα χρήματα από βουλευτής όπως οι άλλοι που δεν αφήνουν την καρέκλα

Σήμερα έκανε το πρώτο βήμα… Έρχεται…!!!

Ο αρχηγός μας έκανε το μεγάλο βήμα. Και εμείς πρέπει να συνδράμουμε με τον αγώνα μας. Να κάνουμε πράξη το όνειρο των ελλήνων. Όλος ο κέντρο αριστερός χώρος. Μπροστά ο Τσίπρας και όλοι εμείς με τον αγώνα μας να κάνουμε την επιτυχία. Με τη λαϊκή εντολή. Στις εκλογές που θα έρθουν.

Νέα στελέχη Αλέξη και κυρίως γυναίκες έντιμες όχι ψώνια εργαζόμενες και εργαζόμενη, θα θέλουν να σας κατασπαράξουν τα λαμόγια αυτό το ξέρεις καλά από πρώτο χέρι !

Πρόσεχε Πολάκη, Παππά,Τσακαλώτο , Μητρόπουλο κάτι ΝΔ που τους διώξανε και τους μάζεψες,(((και όλους αυτούς τους καθηγητές Συνταγματολόγους που σε πολέμησαν. Το νου σου.

Η ομορφότερη δευτέρα μετά από 6 χρόνια ταλαιπωρίας

Προσοχή στα παλιά υλικά που αρχίζουν να πλασάρονται ως νέα.

Είναι δυνατόν ορισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μιλάνε για διάσπαση από πλευράς Αλέξη Τσίπρα; Ο Αλέξης Τσίπρας ένωσε τον προοδευτικό χώρο και τον οδήγησε στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκείνη μετατράπηκε σε “ειδικού σκοπού” λόγω τον συνθηκών, κατάφερε βέβαια να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια με ρύθμιση του χρέους η οποία έδωσε ανάσα στην Ελλάδα.

Σήμερα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ιστορίας και στο αίτημα της κοινωνίας.